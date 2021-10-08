В Батуми обрушился жилой дом, есть пострадавшие

В центре Батуми в пятницу, 8 октября, обрушилась часть пятиэтажного жилого дома, есть пострадавшие, передает местное агентство "Батумелеби".

"На улице 26 Мая в Батуми обрушился один подъезд пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. На месте мобилизована спецтехника и работают бригады спасателей и скорой помощи. Правоохранители окружили местность специальной лентой", - сообщает агентство.

Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии извлекли из-под обломков двух живых людей, в том числе ребенка. Он находился в припаркованной рядом с домом машине, которую накрыло обломками, его доставили в больницу. Еще один мужчина отделался легкими ушибами. Были ли еще люди в момент взрыва в доме, неизвестно. Спасатели эвакуируют людей, проживающих в этом же доме.

Причина обрушения дома, который, по словам местных жителей был построен в 80-х годах прошлого века, пока неизвестна.