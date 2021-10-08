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Рубрика: Экономика

В ЦБ заинтересовались нелегальными переводами с карты на карту

Текст: Евгения Думанская

ЦБ разослал участникам платежного рынка запрос о необходимости предоставить данные по выявлению ими дроперских операций. Банки должны отчитаться о нелегальных переводах с карты на карту до 18 октября.

Фото: iStock
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В частности, регулятор попросил сообщить об ограничениях и лимитах по переводам с карты на карту, рассказать об объемах дропперских переводов и методах их выявления. Кроме того, нужно отчитаться о сумме комиссий за такие операции, а также о заблокированных и отмененных переводах.

Как пояснили "Коммерсанту" в ЦБ, целью опроса является усовершенствование системы, а не снижение количества таких переводов. Опрошенные изданием участники рынка отметили, что переводами с карты на карту активно пользуются мошенники, а регулятору проще контролировать движение средств через Систему быстрых платежей, где в случае обнаружения нарушения блокируется весь аккаунт, а не одна карта, как это делают банки.

Некоторые участники рынка планируют полностью отказаться от переводов с карты на карту, поскольку не могут определять легальность таких операций.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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