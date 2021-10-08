В Минэкономразвития ждут снижения непродовольственной инфляции

Минэкономразвития ожидает продолжения снижения непродовольственной инфляции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в министерстве, ускорение непродовольственной инфляции связано с ослаблением валютного курса, который снизился к апрелю 2021 года почти на 10% по сравнению с июнем 2020 года. Свое влияние оказали и общемировые тренды - глобальные цепочки поставок испытывают проблемы, цены на транспортировку растут, поднялись цены на промышленные металлы и так далее.

В Минэкономразвития заявили, что влияние этих факторов имеет временный характер, обусловленный ограничениями из-за коронавируса в странах-поставщиках. В сентябре уже наметилось замедление роста цен в непродовольственном сегменте - до 0,6% к 0,8% в августе.

"В ближайшие месяцы на монетарные компоненты инфляции, включая непродовольственные товары, будет все больше влиять цикл повышения ключевой ставки Банка России, начавшийся в апреле", - говорится в сообщении ведомства.