В Москве арестован бывший вице-президент ГК "ПИК" Лефель

Александра Лефеля задержали в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он был уволен из ГК "ПИК" в апреле 2019 года, после чего занимал должность директора по развитию регионов ПАО "ГК Самолет".

Следствие признало ГК "ПИК" потерпевшей стороной по делу ее бывшего вице-президента Александра Лефеля. Ущерб от его действий оценивается в 100 млн рублей.