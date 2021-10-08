В Москве арестован бывший вице-президент ГК "ПИК" Лефель

Тверской суд Москвы на два месяца, до 7 декабря, отправил в СИЗО бывшего вице- президента группы компаний "ПИК", ныне директора по развитию регионов ПАО "ГК "Самолет" Александра Лефеля, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.
Фото: Facebook / Александр Лефель
Александра Лефеля задержали в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он был уволен из ГК "ПИК" в апреле 2019 года, после чего занимал должность директора по развитию регионов ПАО "ГК Самолет".
Следствие признало ГК "ПИК" потерпевшей стороной по делу ее бывшего вице-президента Александра Лефеля. Ущерб от его действий оценивается в 100 млн рублей.