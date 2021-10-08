В Москве откроется всероссийский фестиваль NAUKA 0+

Что еще ждет зрителей фестиваля NAUKA 0+ в одной из самых популярных у нынешних подростков соцсетей? В прямом эфире можно будет послушать интервью со всемирно известными и молодыми учеными, Нобелевскими лауреатами, а также поучаствовать в конкурсе, чтобы выиграть поездку в Сочи на мероприятия Года науки и технологий.

А еще будет челлендж под хэштегом #ВсеПоНауке: здесь можно делиться достижениями, рассказать, в какой науке больше всего преуспел, об интересных способах изучения науки в обычной жизни. Победителей тоже ждет поездка в Сочи.

А еще…

Астрофизик, профессор Калифорнийского технологического университета Константин Батыгин, расскажет о 9-й планете Солнечной системы и поделится тайной ее открытия.

Молекулярный биолог университета Калифорнии Галина Попова посоветует, как открыть собственную научную лабораторию.

Студент ИТМО Даниил Казанцев, создавший уникальный автономный сурдопереводчик, расскажет, как можно реализовать проект мечты и выиграть с ним престижный конкурс.

Фестиваль NAUKA 0+ - это один из крупнейших научно-популярных проектов мира, цели и задачи которого на 100% совпадают с целями проведения Года науки и технологий. Фестиваль проходит не только в Москве - запланировано более 10 000 бесплатных мероприятий для самой широкой аудитории в 80 регионах РФ.

Основные события в Москве пройдут на базе МГУ имени М.В. Ломоносова, ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне, парка "Зарядье", Российской академии наук и на тематических площадках Года науки и технологий в НИТУ "МИСиС", РХТУ им. Менделеева, Московском авиационном институте, московском Музей космонавтики, Курчатовском Институте и др.

Центральные региональные площадки Всероссийского фестиваля науки 2021 года - Москва, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Самара и Сочи.