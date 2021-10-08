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Рубрика: Культура

В Музее военной формы открылась выставка "Кадетская перекличка"

Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8582)
В повести Куприна "Кадеты" главного героя дразнит мальчишка на улице - "Кадет, на палочку надет!". Палочкой у кадетов был штык, который воспитанники носили на поясе. И вот примерно такой же на выставке надет на карабин Мосина.

На выставке "Кадетская перекличка" есть и винтовка в разрезе - ее передал Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи и таких уникальных предметов на выставке "Кадетская перекличка", приуроченной к 290-летию русского кадетского образования, немало.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Вот журнал "Кадет-Петровец" 1913 года, впервые покинувший стены музея-панорамы "Бородинская битва". Тетрадка кадета-третьеклассника Бочарова по естественной истории: 110 лет назад он аккуратно выводил названия частей тела паука-землекопа - "ядовитый зуб", "щупальце", "ганглии"... И к каждой - прекрасные рисунки: воспитанников учили рисованию.

Среди экспонатов - предметы, происхождение и смысл которых забылись: надо расшифровывать. "Гренада об одном огне" - это, оказывается, знак на шпиле островерхой каски, символизирующий взрывающуюся гранату-гренаду. Есть еще гренады "о трех огнях". На бляхах у ремней в позапрошлом веке был орел "в сиянии солнца", а в наше время - эмблема с пером и книгой.

Хотели организаторы выставки или нет - но она оказалась... ностальгической. Бравые выпускники 1-го кадетского корпуса 1915 года с генералами в центре большого фото - и рядом, возможно, они же, в эмиграции, в штатском, постаревшие. Под стеклом - маленькие значки кадетских корпусов - Донского, Николаевского, Княжеконстантиновского.... Каждое сообщество выпускников, независимо от численности, имело свои знаки отличия.

Цесаревич Алексей в мундире 1-го кадетского корпуса. Фото: Репродукция Сергея Куксина

В центре зала, посвященного расцвету кадетского движения, - шинель воспитанника 1-го Кадетского корпуса Алексея Романова, сына Николая II. Черное сукно, фуражка с красным околышем, красные погоны. В 1917-м эти погоны кадеты срывали, но улицах их все равно было легко распознать: черная шинель, выправка, стрижка...А вот уже другая фуражка, времен, когда кадетский девиз "Душа - Богу, жизнь - Отечеству, честь - никому" сменился новым: "За нашу Советскую Родину!". Из частной коллекции на выставку попал самый первый, образца 1943 года, головной убор суворовца. В такой фуражке - и такой же светлой холщовой гимнастерке в фильме "Офицеры" вылезал из кустов к генералам суворовец Ваня Трофимов. А в соседнем зале - мундир, как у героя Саши Головина из "Кадетства".

Панель в полстены - с "заветами" воспитанникам эмигрантского Княжеконстантиновского корпуса. Заветы звучат, как стихи. "Не хамствовать". "Охранять младших кадет, как братьев". "Не дружить во вред товариществу"... Составил их директор корпуса, генерал Адамович - военный и писатель, один из создателей Императорского военно-исторического общества.

Среди заветов был и такой: "Поссорившись, думать о мире". Куда уж современнее, не так ли?

Культура Арт Музеи и памятники Гид-парк РГ-Фото

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