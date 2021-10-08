Новости

Вице-премьер Оверчук встретился с президентом Туркменистана 18:37
Московский планетарий откроется после ремонта 18:35
В правительстве назвали заслуженной Нобелевскую премию Муратова 18:10
Кабмин упрощает бизнесу навигацию в обязательных требованиях законодательства 18:10
Обозреватель "РГ" выступил в РАНХиГС 17:51
Стивен Найт назвал дату выхода шестого сезона "Острых козырьков" 17:51
Мишина и Галлямов стали победителями Finlandia Trophy 17:38
Лукашенко предостерег от роста цен на социально значимые товары 17:34
Московские дороги и тротуары 9 октября промоют со специальным шампунем 17:24
Пакистанский спецназ познакомился с нашим оружием и вел огонь из БТР-82А 17:16
В Петербурге допустили введение ограничений для пожилых из-за COVID-19 16:59
В Москве открыли мемориальную доску Юрию Никулину 16:57
ГК "ПИК" оценила сумму ущерба от действий Лефеля в 100 млн рублей 16:53
Белорусы стали призерами конкурса молодых международников СНГ 16:52
Google грозит еще один штраф на восемь миллионов рублей 16:49
Медведев: Вакцинация от коронавируса идет недостаточными темпами 16:48
Первые поезда пойдут по восточной ветке БАМа до конца этого года 16:22
На ЦКАД построят газозаправочные станции 16:20
ВОЗ назвала ситуацию с психическим здоровьем "мировым провалом" 16:12
Медведчуку предъявят новые обвинения 11 октября 16:06
Минкультуры Чечни возглавила 22-летняя дочь Рамзана Кадырова 15:58
Вице-премьер Григоренко: Мероприятия нацпроектов 2021 года исполнены на 87% 15:55
Полиция Киева: Депутат Поляков мог быть отравлен 15:52
Шойгу: Госпиталь в городе Мирный построят до конца 2023 года 15:35
Власти Черногории уведомили посольство РФ о задержании Исмаилова и Чуяна 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
08.10.2021 18:10
Рубрика: Власть

В правительстве назвали заслуженной Нобелевскую премию Муратова

Нобелевская премия мира, присужденная главному редактору "Нового времени" Дмитрию Муратову, является достойной оценкой его профессионализма, человеческих качеств и верности убеждениям. Так прокомментировали награждение российского журналиста в правительстве РФ.

Фото: Charles Sykes/Invision/AP, Владимир Астапкович/РИА Новости
Нобелевская премия мира присуждена Марии Ресса и Дмитрию Муратову

"Мы поздравляем его с заслуженной наградой", - передает ТАСС слова пресс-секретаря премьер- министра РФ Бориса Белякова. Он отметил, что премия это "достойная оценка его таланта, высокого профессионализма, верности убеждениям и, что важно, человеческих качеств".

Напомним, что в этом году Нобелевский комитет назвал в качестве лауреатов премии мира писательницу и журналистку Марию Рессу и главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова.

Власть Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Нобелевская премия

Главное сегодня

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов владельца Bellingcat
Путин потребовал уменьшить смертность в ДТП
Собянин выделит 2 миллиона рублей избитому в метро мужчине
В Крыму ввели новые антиковидные ограничения
В Минздраве объяснили, как действуют вакцины от COVID-19 на пожилых
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения