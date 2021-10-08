В правительстве назвали заслуженной Нобелевскую премию Муратова

Нобелевская премия мира, присужденная главному редактору "Нового времени" Дмитрию Муратову, является достойной оценкой его профессионализма, человеческих качеств и верности убеждениям. Так прокомментировали награждение российского журналиста в правительстве РФ.

"Мы поздравляем его с заслуженной наградой", - передает ТАСС слова пресс-секретаря премьер- министра РФ Бориса Белякова. Он отметил, что премия это "достойная оценка его таланта, высокого профессионализма, верности убеждениям и, что важно, человеческих качеств".

Напомним, что в этом году Нобелевский комитет назвал в качестве лауреатов премии мира писательницу и журналистку Марию Рессу и главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова.