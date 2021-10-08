В Росприроднадзоре назвали города-загрязнители РФ

Специалисты Росприроднадзора оценили объемы выбросов российских промышленных центров и составили своеобразный антирейтинг городов-загрязнителей. Об этом в своем Instagram сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

В список наиболее неблагополучных в этом плане населенных пунктов, по ее словам, вошли Норильск, Череповец, Новокузнецк, Липецк, поселок городского типа Рефтинский в Свердловской области, Междуреченск (Кемеровская область), Магнитогорск, Воркута, Уфа и Ангарск (Иркутская область). Распределение мест в этом рейтинге Радионова объяснила "концентрацией крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических предприятий, которые используют грязные виды топлива".

Глава ведомства убеждена, что подобный мониторинг загрязненности должен вестись в постоянном режиме, а не по отдельным проверкам.