В России увеличат размер максимального пособия по безработице

Соответствующий проект постановления правительства представлен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Для сравнения: размер максимального пособия по безработице в 2021 году составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года", - отметили в ведомстве.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2022 году на пособия по безработице из федерального бюджета будет выделено около 64 млрд рублей.