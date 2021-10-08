В России увеличат размер максимального пособия по безработице

Новости

Худруком театра "Ромэн" назначен Николай Сергиенко 20:09
На северо-востоке Москвы жители Отрадного обнаружили сугроб 19:29
Хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили почти 48 млн россиян 19:28
Власти Италии не исключили признания вакцинации "Спутником V" 19:28
Путин поручил утвердить программу всеобщего обучения детей плаванию 19:22
Столкнувшаяся с неизвестным объектом подлодка США прибыла на базу в Гуам 19:19
Художественным руководителем Театра Сатиры стал Сергей Газаров 19:07
Путин потребовал принять меры для успешного выступления на Играх в Пекине 19:05
МИД РФ: Трое сотрудников посольства США подозреваются в краже 19:03
Вице-премьер Оверчук встретился с президентом Туркменистана 18:37
Московский планетарий откроется после ремонта 18:35
В правительстве назвали заслуженной Нобелевскую премию Муратова 18:10
Кабмин упрощает бизнесу навигацию в обязательных требованиях законодательства 18:10
Обозреватель "РГ" выступил в РАНХиГС 17:51
Стивен Найт назвал дату выхода шестого сезона "Острых козырьков" 17:51
Мишина и Галлямов стали победителями Finlandia Trophy 17:38
Лукашенко предостерег от роста цен на социально значимые товары 17:34
Московские дороги и тротуары 9 октября промоют со специальным шампунем 17:24
Пакистанский спецназ познакомился с нашим оружием и вел огонь из БТР-82А 17:16
В Петербурге допустили введение ограничений для пожилых из-за COVID-19 16:59
В Москве открыли мемориальную доску Юрию Никулину 16:57
ГК "ПИК" оценила сумму ущерба от действий Лефеля в 100 млн рублей 16:53
Белорусы стали призерами конкурса молодых международников СНГ 16:52
Google грозит еще один штраф на восемь миллионов рублей 16:49
Медведев: Вакцинация от коронавируса идет недостаточными темпами 16:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
08.10.2021 19:52
Рубрика: Экономика

В России увеличат размер максимального пособия по безработице

Текст: Матвей Линник
Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году планируется приравнять к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в 2021 году, после чего он составит 12 792 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу Минтруда.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соответствующий проект постановления правительства представлен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Фото: iStock
В России изменился порядок расчета пособия по безработице

"Для сравнения: размер максимального пособия по безработице в 2021 году составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года", - отметили в ведомстве.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2022 году на пособия по безработице из федерального бюджета будет выделено около 64 млрд рублей.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Пособия по безработице

Главное сегодня

МИД РФ: Трое сотрудников посольства США подозреваются в краже
Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов владельца Bellingcat
В ЦБ заинтересовались нелегальными переводами с карты на карту
Минстрой опроверг предположения об увеличении взносов на капремонт
Собянин выделит 2 миллиона рублей избитому в метро мужчине
Росстат начнет считать доходы россиян по-новому
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег