В России в три раза выросли продажи одежды премиум-класса

С 1 января по 30 сентября продажи одежды, обуви и аксессуаров премиум-класса в России выросли в три раза в денежном выражении по сравнению с первыми тремя кварталами прошлого года , следует из аналитики оператора фискальных данных OFD.ru.

Как считают специалисты, это связано с тем, что в прошлом году покупатели не были активны в период самых жестких коронавирусных ограничений, пришедшихся на второй квартал.

"Поэтому вполне ожидаемо, что во втором квартале 2021 года динамика продаж составила 416,6% по отношению ко второму кварталу 2020 года", - передает ТАСС со ссылкой на исследование.

Кроме того, пандемия помогла увеличить продажи в этом сегменте, поскольку из-за закрытых границ состоятельные покупатели начали посещать местные магазины, а не покупать товары за рубежом. Сыграло роль и активное развитие онлайн-продаж.

Еще один фактор, на который обратили внимание аналитики - отложенный спрос. В прошлом году многие россияне отказывались от покупки уличной одежды и аксессуаров, а примерно с февраля 2021 года, когда многие компании стали возвращать сотрудников в офисы, интерес к покупке одежды возрос.