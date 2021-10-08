Сельское хозяйство - одна из наиболее устойчивых и успешных отраслей российской экономики. На его долю приходится около 4 процентов российского ВВП. Развиваются животноводство и растениеводство. Ежегодно увеличиваются посевные площади. И даже в этом непростом, с точки зрения погоды и последствий пандемии, 2021 году Россия собрала третий в истории страны урожай зерновых.

По итогам года страна может экспортировать за рубеж продукцию более чем на 30 миллиардов долларов. Лучшую динамику показывает масложировая отрасль - продажи растительных масел выросли на 45 процентов. При этом агрокомплекс страны закупает семена многих сельхозкультур за рубежом, так как отечественное семеноводство долгие годы не развивалось. И вот оптимистичная новость: в Воронежской области запущено одно из крупнейших в России предприятий по производству семян основных сельскохозяйственных культур - подсолнечника и кукурузы.

Завод "Танаис" на территории опережающего социально-экономического развития "Павловск" открыла французская компания Lidea, один из мировых лидеров в этой сфере.

Перспектива в один миллион тонн

Последние значимые успехи в селекции и семеноводстве России были до перестройки. С 1990-х годов приватизировали и продали по цене земли и недвижимости многие семеноводческие станции. С тех пор семена для многих важных культур, в том числе экспортоориентированных, привозили из-за рубежа.

По данным минсельхоза, ежегодно в России высевается около 11 миллионов тонн семян, при этом доля отечественной селекции не превышает 63 процентов. Однако в Доктрине продовольственной безопасности, утвержденной в январе 2020 года, указано, что обеспеченность отечественными семенами должна быть не ниже 75 процентов. Разрыв в 12 процентов оценивается примерно в один миллион тонн.

Больше всего российские аграрии сегодня зависят от импортных семян сахарной свеклы, они почти на 100 процентов привозные. По картофелю доля импорта превышает 90 процентов, подсолнечнику - более 73, а яровому рапсу - почти 69 процентов.

При этом, по оценкам экспертов, Россия остается одним из крупнейших потребителей семян в Европе. По предварительной оценке компании Kynetec (Kleffmann Group), в 2020 году объем российского рынка семян составил около 1,4 миллиарда долларов США.

Один только экспорт растительных масел, а в этом сегменте Россия один из мировых лидеров, требует ежегодного увеличения посевных площадей под масличные, в частности, подсолнечник. Сегмент движется в сторону развития гибридов - из-за хороших качественных и количественных показателей урожая.

Фото: предоставлено Лидеа

Локализация крупнейшего европейского производства семян в России

Для развития отечественной селекции и семеноводства Минсельхозом России реализуется федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. Основная ее цель - обеспечение стабильного роста производства российской сельхозпродукции, полученной в том числе за счет применения семян новых сортов.

Такой материал - и родительские линии семян, и собственные гибриды будут выпускать на заводе "Танаис" в Воронежской области. Проект долгосрочный. Инвестиции в его создание превысят четыре миллиарда рублей. На первом этапе строительства - с 2020 по 2023 годы в завод инвестируется 2,7 миллиарда рублей. На втором, который будет реализован в 2024-2026 годах, 1,3 миллиарда рублей.

Сейчас Lidea сосредоточится на производстве семян подсолнечника и кукурузы. В перспективе планируется выпуск семян и других культур, в частности, сои. В Европе компания выпускает семена сорго, рапса, кормовых трав, зерновых, бобовых и покровных культур.

Завод в Павловске - это часть крупного комплекса локализации, который предполагает не только производство, но и перенос на российскую землю лучших европейских технологий по селекции и генетике с последующим привлечением российских студентов и ученых. "В июле 2021 года заключили договор с Воронежским аграрным университетом, - поделился генеральный директор "Лидеа Рус" Алексей Прищепов. - Планируется проведение научных конференций, для которых мы установим оборудование, чтобы общаться с учеными России и Франции. Будем стажировать студентов. Первый студент из ВГАУ уже проходит практику в нашем селекционном отделе". Кроме того, площадка "Танаис" станет филиалом кафедры селекции ВГАУ.

На российских полях для максимальной адаптации генетики гибридов к климатическим условиям планируется создание сети селекционных участков. Также будет действовать лаборатория, которая будет обеспечивать потребности не только завода, но и сможет предоставлять услуги по проверке контроля качества и соответствия семенного материала как российским, так и европейским ГОСТам.

На первом этапе мощность завода составит около одного миллиона посевных единиц в год. Проект должен вступить в полную мощность уже к 2023 году. "А к 2024 году производство родительских линий подсолнечника и кукурузы в России позволит в среднесрочном периоде увеличить долю выращенных и произведенных семян в среднем до 75 процентов от объема реализации на территории страны и экспорта в близлежащие страны, например, Беларусь, Казахстан", - уточнил Алексей Прищепов, генеральный директор ООО "Лидеа Рус".

Инвестиционный климат Черноземья

Работа предприятия должна позитивно сказаться на устойчивом развитии сельского хозяйства и Воронежской области, и в целом всей страны, отметили гости торжественной церемонии запуска первой линии завода, которая прошла в начале сентября 2021 года.

Председатель Госдумы Алексей Гордеев обратил внимание на то, что минсельхоз придает большое значение развитию отечественного семеноводства и поблагодарил зарубежных партнеров, которые поверили в Воронежскую область и построили предприятие с первой производственной линией всего за год.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев напомнил, что в России по определенным видам деятельности государство оказывает поддержку инвесторам, в том числе иностранным. Это, прежде всего, касается льготных кредитов. Также пока есть возможность возмещения капитальных затрат на строительство семеноводческих центров. Этот механизм может быть проработан регионом, и инвестор, вероятно, сможет вернуть часть понесенных затрат.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что поддержка со стороны Министерства сельского хозяйства России способствует приходу инвесторов, как российских, так и зарубежных. По его словам, Воронежская область в последние 10-12 лет существенно улучшила инвестиционный климат, в том числе, в АПК.

Фото: предоставлено Лидеа

Экспортный потенциал

Завод в Воронежской области нацелен и на экспорт. Одна из задач - удовлетворить спрос на продукцию Lidea там, где мощностей заводов других стран недостаточно. Ориентация на экспорт также будет способствовать снижению зависимости от поставок импортных семян, поддерживая аграрную политику России.

"Мы рассчитываем повысить значимость и восприятие российского производства, - рассказал директор по маркетингу ООО "Лидеа Рус" Дмитрий Орлов. - Мы хотим доказать, что российские семена не уступают европейским по качеству. Высокий стандарт российского производства будет обеспечен благодаря контролю качества на всех этапах".

В компании уверяют, что новый завод - пока единственный с таким комплексом локализации, и это говорит о том, что Lidea в России надолго.

Справка

Компания Lidea образовалась в 2020 году в результате слияния крупных агрохолдингов Euralis Semences и Caussade Semences Group.

Lidea входит в десятку мировых производителей семян и контролирует всю производственно-сбытовую цепочку: от исследований, селекции и производства до реализации готовой продукции. Ежегодно в научно-исследовательскую деятельность инвестируется более 34 миллионов евро.

Сегодня Lidea работает в 17 странах по всему миру. Производственные площади компании расположены в России, Румынии, Украине, Испании и Франции. Также Lidea обеспечивает работу 17 исследовательских станций по всей Европе. Торговый оборот компании превышает 350 миллионов евро в год.

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