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В Telegram появятся спонсируемые сообщения

Текст:   Иван Черноусов
08.10.2021,  
11:49
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Telegram появятся спонсируемые сообщения. Об этом говорится на официальном сайте мессенджера.

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"В отличие от других приложений, Telegram никогда не использует персональные данные для персонализированной рекламы. Рекламные сообщения основаны исключительно на тематике тех каналов, в которых они показываются. Это означает, что никакие пользовательские данные не собирается и не анализируются мессенджером и каждый пользователь, просматривающий каналы в Telegram, видит одни и те же промо-материалы", - говорится в заявлении команды Telegram.

По словам представителей компаний, интернет-реклама не должна быть синонимом нарушения конфиденциальности пользователей. "Давайте переделаем рынок рекламы вместе", - добавляют в Telegram. Ранее основатель компании Павел Дуров говорил о том, что в мессенджере могут появится спонсируемые посты в Telegram-каналах.