В Telegram появятся спонсируемые сообщения. Об этом говорится на официальном сайте мессенджера.

"В отличие от других приложений, Telegram никогда не использует персональные данные для персонализированной рекламы. Рекламные сообщения основаны исключительно на тематике тех каналов, в которых они показываются. Это означает, что никакие пользовательские данные не собирается и не анализируются мессенджером и каждый пользователь, просматривающий каналы в Telegram, видит одни и те же промо-материалы", - говорится в заявлении команды Telegram.

По словам представителей компаний, интернет-реклама не должна быть синонимом нарушения конфиденциальности пользователей. "Давайте переделаем рынок рекламы вместе", - добавляют в Telegram. Ранее основатель компании Павел Дуров говорил о том, что в мессенджере могут появится спонсируемые посты в Telegram-каналах.