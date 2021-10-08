В Тунисе при столкновении двух поездов пострадали более 30 человек

В Тунисе столкнулись пригородная электричка и поезд дальнего следования. Пострадали более 30 человек. Национальная железнодорожная компания начала расследование, чтобы установить причину аварии и наказать виновных, сообщает местный телеканал Nessma TV.

Инцидент произошел в районе города Бен-Арус. Поезд направлялся из Туниса в Сус, уточнила радиостанция Mosaique со ссылкой на представителя национального агентства гражданской защиты. Пострадавшие доставлены в больницы. У большинства из них - легкие травмы, в тяжелом состоянии только один человек.

За последние десять лет в Тунисе произошло несколько крушений поездов. Самая смертоносная катастрофа - в июне 2015 года, когда более десятка человек погибли и еще 70 получили различные травмы. В большинстве случаев причина столкновений - изношенная инфраструктура и отсутствие охраняемых железнодорожных переездов.