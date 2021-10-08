Новости

Пушков прокомментировал призыв в конгрессе США к санкциям против России 01:45
Вильфанд предупредил о снеге и сильном ветре в ряде регионов России 01:24
Участников жестокой драки в московском метро отправили в карцер СИЗО 00:51
В Турции сочли позицию НАТО по С-400 избирательной 00:43
На Шпицбергене зафиксирован первый случай коронавируса 00:40
Франция одержала волевую победу над Бельгией и вышла в финал Лиги наций 00:19
18 бывших игроков НБА арестованы по обвинению в мошенничестве 07.10.2021
Врачи выяснили, у кого диетические газировки вызывают особую тягу к еде 07.10.2021
Бастрыкин наградит женщину, вызвавшую полицию после резонансной драки в метро 07.10.2021
Подлодка США с ядерной установкой столкнулась с неизвестным объектом 07.10.2021
Мезенцев ответил на осуждающую интеграцию России и Беларуси резолюцию ЕП 07.10.2021
"Яндекс.Еда" ввела сервисный сбор для пользователей 07.10.2021
Власти Германии не видят препятствий для запуска "Северного потока-2" 07.10.2021
В ФРГ начался суд над 100-летним охранником нацистского лагеря смерти 07.10.2021
Более 140 тысяч детей в США потеряли родителей или опекунов из-за COVID 07.10.2021
Суд Польши признал верховенство Конституции над законами ЕС 07.10.2021
Ряд льготников начнeт получать выплаты через Пенсионный фонд 07.10.2021
Инфляция в Венесуэле превысила 500% с начала года 07.10.2021
Захарова призвала НАТО решать реальные проблемы вместо "сдерживания РФ" 07.10.2021
Назван оптимальный срок зачатия ребенка после коронавируса 07.10.2021
Более 208 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 07.10.2021
Постпред РФ: ОЗХО лгала по поводу техсодействия ФРГ 07.10.2021
Академик РАН оценил влияние коронавируса на мужское здоровье 07.10.2021
"Газпром" объяснил приостановку продажи газа на бирже 07.10.2021
Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 22 человек 07.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
08.10.2021 00:43
Рубрика: В мире

В Турции сочли позицию НАТО по С-400 избирательной

Очередные заявления руководства НАТО о недопустимости закупки Анкарой российских систем противовоздушной обороны С-400 вызвали недоумение как в высших эшелонах власти в Турции, так и в обществе. Позицию Североатлантического альянса назвали "избирательной". Напомним, что в четверг днем., выступая в Джорджтаунском университете, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс "не одобряет приобретения Турцией С-400, так как они не интегрируемы с системами НАТО".

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Эрдоган отказался разорвать контракт по C-400 ради поставок Patriot

СМИ и соцсети Турции забурлили комментариями, порой гневными, порой язвительными.

"С-400, оказывается, несовместимы с НАТО. Но Турция купила эти системы не для того, чтобы использовать их в НАТО, а чтобы использовать их в Турции", - цитирует РИА Новости комментарий одного из подписчиков популярного в Турции издания Haber7.

"Мы не можем доверить нашу безопасность ненадежной Америке и Западу. Мы покупаем и используем оружие, какое хотим, - подчеркнул еще один пользователь из Турции. - В этом и есть суть независимости".

Напомним, что ранее президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о недопустимости навязывания его стране решения по такому вопросу, как безопасность и, в частности, по вопросу выбора систем противовоздушной обороны. Он также заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400.

В мире Ближний Восток Турция

Главное сегодня

Экс-замминистра Марина Ракова отправлена в СИЗО до 6 декабря
Россия ответит на решение НАТО о сокращении постпредства РФ
"Единая Россия" выдвинула своих кандидатов на руководящие посты в Госдуме. Список
Бастрыкин поручил наградить медалью заступившегося за девушку в метро парня
В Татарстане вводят QR-коды и изоляцию граждан старше 65 лет
Цены на газ и уголь в Европе побили все исторические рекорды
К чему приведет экспроприация жилья у крупных собственников в Берлине