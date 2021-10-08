В Турции сочли позицию НАТО по С-400 избирательной

Очередные заявления руководства НАТО о недопустимости закупки Анкарой российских систем противовоздушной обороны С-400 вызвали недоумение как в высших эшелонах власти в Турции, так и в обществе. Позицию Североатлантического альянса назвали "избирательной". Напомним, что в четверг днем., выступая в Джорджтаунском университете, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс "не одобряет приобретения Турцией С-400, так как они не интегрируемы с системами НАТО".

СМИ и соцсети Турции забурлили комментариями, порой гневными, порой язвительными.

"С-400, оказывается, несовместимы с НАТО. Но Турция купила эти системы не для того, чтобы использовать их в НАТО, а чтобы использовать их в Турции", - цитирует РИА Новости комментарий одного из подписчиков популярного в Турции издания Haber7.

"Мы не можем доверить нашу безопасность ненадежной Америке и Западу. Мы покупаем и используем оружие, какое хотим, - подчеркнул еще один пользователь из Турции. - В этом и есть суть независимости".

Напомним, что ранее президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о недопустимости навязывания его стране решения по такому вопросу, как безопасность и, в частности, по вопросу выбора систем противовоздушной обороны. Он также заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400.