Вице-премьер Оверчук встретился с президентом Туркменистана

Вице-премьер Алексей Оверчук в ходе визита междведомственной делегации в Туркменистан был принят президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Стороны подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений и отметили наличие большого потенциала для развития сотрудничества в сфере транспорта, логистики, цифровых технологий, инфраструктуры, здравоохранении и других областях.

Кроме того, состоялась встреча сопредседателей Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству, по итогам которой была подписана программа экономического сотрудничества между двумя странами на 2021-2023 годы.