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08.10.2021 14:52
Рубрика: Общество

Владимир Путин поручил провести экспертизы учебников для бакалавриата

Российское правительство должно проработать вопросы организации экспертизы учебников по отдельным дисциплинам программ бакалавриата. Об этом сообщается в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по вопросам высшего образования, опубликованных на сайте Кремля.

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Срок исполнения - 15 декабря 2021 года.

Также в перечне говорится, что договоры о целевом обучении смогут содержать требования об успеваемости, за невыполнение которых можно будет разорвать контракт без штрафных санкций со стороны заказчика. Срок исполнения - до 1 марта 2022 года.

"Генеральной прокуратуре РФ провести проверку нормативных правовых актов субъектов РФ, определяющих порядок и условия заключения договоров о целевом обучении, на соответствие требованиям законодательства РФ, регулирующего вопросы организации целевого обучения", - указано также в документе.

Срок исполнения поручения установлен до 25 декабря текущего года.

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