Власти Черногории уведомили посольство РФ о задержании Исмаилова и Чуяна

Черногорские власти отправили в посольство России подтверждения о том, что предприниматель Тельман Исмаилов и экс-политик Игорь Чуян были задержаны на территории страны. Об этом в пятницу сообщило агентство РИА Новости.

"Получили подтверждение по Исмаилову, - сказал источник в дипмиссии. - Есть тоже подтверждение (о Чуяне). Что задержан". Дипломат подчеркнул, что речь идет о стандартной процедуре в подобных случаях.

В начале октября представители черногорской полиции задержали на территории страны бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Чуяна, а также экс-директора Черкизовского рынка Исмаилова. Последний вместе со своим братом Вагифом обвиняются в незаконном обороте оружия и убийстве. Они подозреваются в организации убийства двух бизнесменов, которое произошло в мае 2016 года. Братья числятся в международном розыске.