Военные атташе НАТО не приглашались на учения "Запад-2021"

В Минобороны РФ рассказали иностранным военным атташе о результатах прошедшего стратегического российско-белорусского учения "Запад-2021". В ходе брифинга заместитель министра обороны России Александр Фомин отметил, что маневры носили плановый характер, а подобные стратегические учения Россия проводит каждый год на базе одного из четырех военных округов.

По его словам, в 2018 году учение было проведено в Восточном военном округе, в 2019 году - в Центральном военном округе, в 2020 году - в Южном военном округе. Соответственно, в 2021 году - в Западном военном округе. Фомин подчеркнул, что информация представленная зарубежным атташе должна снизить военную напряженность в Европе, а также накал спекуляций на тему военной активности России в регионе.

Фомин подчеркнул, что на аналогичные брифинги по учениям, которые проходили в странах НАТО, российские военные атташе не приглашались. В связи с этим военные атташе стран НАТО на этот этап учения, исходя из принципа взаимности, не приглашались. Он напомнил, что российские военные атташе не были приглашены на аналогичное учения альянса "Защитник Европы - 2021".

На брифинге присутствовали более 60 военных атташе из стран СНГ, Европы, Азии, Латинской и Северной Америки, в том числе, стран НАТО.