Володин: Госдума восьмого созыва на год "старше" предыдущей

Средний возраст всех депутатов восьмого созыва ГД составляет 53 года, уточнил спикер. У мужчин-депутатов - 53,4 года (на полтора года больше, чем в седьмом созыве), а у депутатов-женщин - 51,8 года (на год меньше, чем раньше).
Больше в ГД пришло молодежи, а также опытных людей. Парламентариев в возрасте до 30 лет в нынешнем созыве Госдумы будет семь (в предыдущем - пять), а в возрасте 60 лет и старше - 126 (было 116).
Володин также сообщил информацию по фракциям. В "Единой России" средний возраст всех депутатов составляет 52,8 года. При этом всего во фракции мужчин 263, а женщин - 61.
В КПРФ - в среднем 56,2 года. Во фракции 50 мужчин и семь женщин.
В "Справедливой России" средний возраст всех депутатов - 59,2 года. Всего мужчин - 24, женщин - три.
В ЛДПР средний возраст - 48,1, вся фракция (21 человек) состоит из мужчин.
При этом самой "молодой" фракцией, по словам спикера, являются "Новые люди". Средний возраст всех депутатов 37,6 года. Среди новичков в парламенте 10 мужчин и три женщины.