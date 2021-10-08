Володин: Госдума восьмого созыва на год "старше" предыдущей

Депутаты нового думского созыва в среднем на год старше, чем их предшественники. При этом доля женщин увеличилась до 16,7 процента. Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин.

Средний возраст всех депутатов восьмого созыва ГД составляет 53 года, уточнил спикер. У мужчин-депутатов - 53,4 года (на полтора года больше, чем в седьмом созыве), а у депутатов-женщин - 51,8 года (на год меньше, чем раньше)​​​.

Больше в ГД пришло молодежи, а также опытных людей. Парламентариев в возрасте до 30 лет в нынешнем созыве Госдумы будет семь (в предыдущем - пять), а в возрасте 60 лет и старше - 126 (было 116).

Володин также сообщил информацию по фракциям. В "Единой России" средний возраст всех депутатов составляет 52,8 года. При этом всего во фракции мужчин 263, а женщин - 61.

В КПРФ - в среднем 56,2 года. Во фракции 50 мужчин и семь женщин.

В "Справедливой России" средний возраст всех депутатов - 59,2 года. Всего мужчин - 24, женщин - три.

В ЛДПР средний возраст - 48,1, вся фракция (21 человек) состоит из мужчин.

При этом самой "молодой" фракцией, по словам спикера, являются "Новые люди". Средний возраст всех депутатов 37,6 года. Среди новичков в парламенте 10 мужчин и три женщины.