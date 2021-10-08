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Рубрика: Власть

Володин: Госдума восьмого созыва на год "старше" предыдущей

Текст: Татьяна Замахина
Депутаты нового думского созыва в среднем на год старше, чем их предшественники. При этом доля женщин увеличилась до 16,7 процента. Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин.
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

Средний возраст всех депутатов восьмого созыва ГД составляет 53 года, уточнил спикер. У мужчин-депутатов - 53,4 года (на полтора года больше, чем в седьмом созыве), а у депутатов-женщин - 51,8 года (на год меньше, чем раньше)​​​.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Больше в ГД пришло молодежи, а также опытных людей. Парламентариев в возрасте до 30 лет в нынешнем созыве Госдумы будет семь (в предыдущем - пять), а в возрасте 60 лет и старше - 126 (было 116).

Володин также сообщил информацию по фракциям. В "Единой России" средний возраст всех депутатов составляет 52,8 года. При этом всего во фракции мужчин 263, а женщин - 61.

В КПРФ - в среднем 56,2 года. Во фракции 50 мужчин и семь женщин.

В "Справедливой России" средний возраст всех депутатов - 59,2 года. Всего мужчин - 24, женщин - три.

В ЛДПР средний возраст - 48,1, вся фракция (21 человек) состоит из мужчин.

При этом самой "молодой" фракцией, по словам спикера, являются "Новые люди". Средний возраст всех депутатов 37,6 года. Среди новичков в парламенте 10 мужчин и три женщины.

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