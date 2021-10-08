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08.10.2021 10:07
Рубрика: Власть

Володин: Увеличение числа комитетов ГД усилит контроль за работой кабмина

Текст: Татьяна Замахина
Структура обновленной Госдумы будет отличаться от предыдущей, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он объяснил, к чему приведет появление в Госдуме новых комитетов, а также фракции.

Ранее рабочая группа по подготовке первого заседания ГД восьмого созыва предложила создать в Думе 32 комитета вместо 26 прежних.

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости
Володин: Госдума восьмого созыва на год "старше" предыдущей

"Обсуждая структуру, мы сошлись во мнении, что правильно было бы создать комитеты, исходя из профиля отраслевых министерств, агентств и служб, которые замыкаются на правительство", - пояснил Володин.

Он напомнил, что, согласно принятым поправкам в Конституцию, у парламента появились новые полномочия, а значит, и ответственность стала выше. Так, обновленная Конституция России наделила Госдуму полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. При назначении министров в согласовании кандидатур принимают участие профильные комитеты. Так что увязать направления их работы с деятельностью аналогичных ведомств и служб - это логично.

В результате увеличения числа комитетов, по оценке спикера, возрастет контроль, в том числе и за правоприменительной практикой.

Володин, кроме того, прокомментировал появление в ГД пятой фракции "Новые люди". По его оценке, "приход еще одного участника законотворческого процесса, который привнесет свою повестку, сделает работу более сложной".

"Но эта сложность позволит избежать ошибок. Решения будут приниматься более сбалансированно", - считает Володин.

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