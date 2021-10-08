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08.10.2021 16:12
Рубрика: Общество

ВОЗ назвала ситуацию с психическим здоровьем "мировым провалом"

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всемирная организация здравоохранения считает недостаточными усилия государств по развитию служб психического здоровья и призывает увеличить инвестиции в эту сферу, следует из доклада организации "Атлас психического здоровья".

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Исследование ВОЗ показало, что, хотя в последние годы психическому здоровью уделяется больше внимания, это пока не привело к улучшению качества соответствующих служб. В целом аналитики охарактеризовали ситуации в обеспечении населения услугами как "разочаровывающую картину мирового провала".

В ходе исследования 51% стран сообщили, что их программы и планы в этой сфере соответствуют международным и региональным стандартам обеспечения прав человека. Лишь 34% государств сказали, что выделяют на психическое здоровье населения необходимые финансовые ресурсы. Об обеспечении учреждений специалистами заявили 39%. Все критерии, рекомендованные ВОЗ по интеграции служб психического здоровья в систему первичной помощи, реализованы только в четверти стран.

Фото: Getty Images
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Впрочем, есть и положительные моменты - так, с 2014 по 2020 годы стало больше специалистов, работающих в сфере психического здоровья. Их количество выросло с 9 до 13 на сто тысяч населения. Ситуация в разных странах в этом плане неоднородная.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что потребность в услугах заботы о психическом здоровье, которая возросла во время пандемии, не реализуется реальными действиями.

"Благие намерения не сопровождаются инвестициями", - цитирует его заявление ТАСС.

Гебрейесус призвал мировое сообщество переломить ситуацию и увеличить вложения в эту сферу.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ

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