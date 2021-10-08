Врач Тяжельников рассказал о способах укрепления иммунитета

Укреплять иммунитет нужно хорошим сном, правильным питанием и отказом от вредных привычек. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он напомнил, что от простуд нас защищает иммунитет, который зависит от общего состояния организма, пишет РИА Новости. Способы укрепления иммунитета просты: нужно высыпаться, сбалансированно питаться, не злоупотреблять курением и алкоголем, заниматься физкультурой, меньше подвергаться стрессам, одеваться по сезону, не допуская резких переохлаждений.

Говоря об иммуномодуляторах, Тяжельников отметил, что далеко не всегда нужно прибегать к их применению. Чаще достаточно хорошо отдохнуть, наладить режим сна и питания, а перед приемом данной категории препаратов необходимо проконсультироваться с врачом. Иногда человеку могут потребоваться витамины, в том числе БАДы, но для этого также необходима консультация специалиста.

Тяжельников подчеркнул, что прививки - это единственное эффективное средство снижения риска вирусных заболеваний. Особенно важно вакцинироваться лицам с высоким риском возникновения осложнений. К ним относятся часто болеющие ОРВИ, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

"Прививка от коронавируса не защитит от гриппа и наоборот. Поэтому важно сделать обе эти прививки", - заключил Тяжельников.