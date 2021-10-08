Новости

Космоопера по романам Азимова "Основание" продлена на второй сезон 16:14
Netflix показал трейлер рождественского ромкома с Ниной Добрев 16:12
"Союзмультфильм" показал почтальона Печкина в образе Локи 15:18
Вышел трейлер хоррора "Подводный дом" с сыном Мика Джаггера 14:44
Вышел русский трейлер комедии "Виновная сторона" 14:20

Вышел трейлер боевика "Код 355" с Пенелопой Крус и Джессикой Честейн

Новости
    08.10.2021, 15:39
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Компания Universal показала на своем YouTube-канале свежий трейлер очередного шпионского фем-боевика "Код 355" (The 355).

Фото: kinopoisk.ru
Опубликована сцена драки из боевика "Красное уведомление" с Галь Гадот

Центр вампуки расово разнообразно укомплектован актрисами Джессикой Честейн, Пенелопой Крус, Лупитой Нионго, Дианой Крюгер и Фань Бинбин. Ядро оттеняет мужской сегмент в лице Себастьяна Стэна ("Зимний солдат" во вселенной Marvel), Эдгара Рамиреса и Джейсона Вонга.

Названные выше фемины образуют секретную бойцовскую ячейку, силовыми методами оппонирующую хищной международной преступной организации, при помощи супероружия пытающейся довлеть над планетой, злокозненно сталкивая ее в тотальный хаос (никогда такого не было, и вдруг!..).

Режиссер и соавтор сценария американо-китайского проекта - номинант премии "Оскар" Саймон Кинберг (новая "Сумеречная зона", "Люди Икс: Темный Феникс", соавтор сценария "Холмса" Гая Ричи). Он же и Честейн - продюсеры.

Российская премьера - 20 января. Прокатный рейтинг беззубый - PG-13.

Новости

Marvel готовит новый проект с персонажами из России 14:15
Вышел трейлер сериала в мире "Бегущего по лезвию" Филипа К. Дика 14:03
Кирнан Шипка в образе Сабрины появится в новом сезоне "Ривердэйла" 13:17
41-летний директор Лены Катиной из "Тату" Шампоров найден мертвым 12:46
⧣ США
Фото: instagram.com/msjamieclayton
Пинхеда в перезапуске "Восставшего из ада" сыграет трансгендер 12:16
У ведьмы Агаты из "Ванды/Вижна" появится сольный сериал 11:33
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Netflix Italia
Netflix показал трейлер итальянского сериала об астрологии и любви 09:57
Появился русский трейлер фильма ужасов "Заклятье: Спуск к дьяволу" 09:21
Вышел трейлер фильма "Обитель зла: Раккун-Сити" на русском языке 07.10.2021
⧣ триллер
Опубликован трейлер психологической драмы "Вайолет" 07.10.2021
Вышел трейлер фильма "Под гипнозом" от Netflix 07.10.2021
Кира Найтли сыграет главную роль в драме "Бостонский душитель" 05.10.2021