Вышел трейлер боевика "Код 355" с Пенелопой Крус и Джессикой Честейн

Компания Universal показала на своем YouTube-канале свежий трейлер очередного шпионского фем-боевика "Код 355" (The 355).

Центр вампуки расово разнообразно укомплектован актрисами Джессикой Честейн, Пенелопой Крус, Лупитой Нионго, Дианой Крюгер и Фань Бинбин. Ядро оттеняет мужской сегмент в лице Себастьяна Стэна ("Зимний солдат" во вселенной Marvel), Эдгара Рамиреса и Джейсона Вонга.

Названные выше фемины образуют секретную бойцовскую ячейку, силовыми методами оппонирующую хищной международной преступной организации, при помощи супероружия пытающейся довлеть над планетой, злокозненно сталкивая ее в тотальный хаос (никогда такого не было, и вдруг!..).

Режиссер и соавтор сценария американо-китайского проекта - номинант премии "Оскар" Саймон Кинберг (новая "Сумеречная зона", "Люди Икс: Темный Феникс", соавтор сценария "Холмса" Гая Ричи). Он же и Честейн - продюсеры.

Российская премьера - 20 января. Прокатный рейтинг беззубый - PG-13.