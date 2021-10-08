Вышел трейлер хоррора "Подводный дом" с сыном Мика Джаггера

На YouTube-канале Paramount Movies был представлен новый трейлер фильма ужасов "Подводный дом" (The Deep House).

По его сюжету пара блогеров, Бен и Тина, со своими блогерскими целями погружается на дно пасторального озера и обнаруживают под водой прекрасно сохранившийся особняк. Что практически тут же перерастает в глубоководный кошмар "зловещего присутствия". Блогеры начинают хаотично метаться в недрах странного строения, а меж тем запас кислорода в баллонах исследователей стремительно иссякает…

Режиссеры и сценаристы франко-бельгийского проекта - Александр Бустильо и Жюльен Мори, дебютировавшие в 2007-м знаковым для новой волны франкохорроров сплэттером "Месть нерожденному".

В ролях: Камилль Роу, сын Мика Джаггера Джеймс Джаггер ("Винил"), Эрик Савен и Каролина Массе.

Цифровой релиз картины состоится 5 ноября.