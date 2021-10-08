За что получил Нобелевскую премию писатель из Танзании

Новости

Франция одержала волевую победу над Бельгией и вышла в финал Лиги наций 00:19
18 бывших игроков НБА арестованы по обвинению в мошенничестве 07.10.2021
Врачи выяснили, у кого диетические газировки вызывают особую тягу к еде 07.10.2021
Бастрыкин наградит женщину, вызвавшую полицию после резонансной драки в метро 07.10.2021
Подлодка США с ядерной установкой столкнулась с неизвестным объектом 07.10.2021
Мезенцев ответил на осуждающую интеграцию России и Беларуси резолюцию ЕП 07.10.2021
"Яндекс.Еда" ввела сервисный сбор для пользователей 07.10.2021
Власти Германии не видят препятствий для запуска "Северного потока-2" 07.10.2021
В ФРГ начался суд над 100-летним охранником нацистского лагеря смерти 07.10.2021
Более 140 тысяч детей в США потеряли родителей или опекунов из-за COVID 07.10.2021
Суд Польши признал верховенство Конституции над законами ЕС 07.10.2021
Ряд льготников начнeт получать выплаты через Пенсионный фонд 07.10.2021
Инфляция в Венесуэле превысила 500% с начала года 07.10.2021
Захарова призвала НАТО решать реальные проблемы вместо "сдерживания РФ" 07.10.2021
Назван оптимальный срок зачатия ребенка после коронавируса 07.10.2021
Более 208 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 07.10.2021
Постпред РФ: ОЗХО лгала по поводу техсодействия ФРГ 07.10.2021
Академик РАН оценил влияние коронавируса на мужское здоровье 07.10.2021
"Газпром" объяснил приостановку продажи газа на бирже 07.10.2021
Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 22 человек 07.10.2021
Глава Крыма ревакцинировался "Спутником Лайт" 07.10.2021
В Оренбуржье число погибших от контрафактного алкоголя выросло до 10 07.10.2021
У Центра имени Мейерхольда открылась новая сцена 07.10.2021
Самый большой каток столицы заработает в ноябре 07.10.2021
Последним днем золотой осени в Москве станет 12 октября 07.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
08.10.2021 00:20
Рубрика: Культура

За что получил Нобелевскую премию писатель из Танзании

Текст: Павел Басинский
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8582)
Шведская Академия решила опять всех удивить. В прошлом году главной литературной премии мира была удостоена американская поэтесса Луиза Глюк, известная в Америке, но едва ли известная за ее пределами. Во всяком случае в России о ней услышали впервые даже специалисты по зарубежной литературе. В этом году премию присудили прозаику и эссеисту арабского происхождения из Танзании Абдулразаку Гурне, впрочем давно живущему в Великобритании.
В прозе Абдулразака Гурны поднимается тема идентификации беженцев и сохранения памяти о родине. Фото: GettyImages В прозе Абдулразака Гурны поднимается тема идентификации беженцев и сохранения памяти о родине. Фото: GettyImages
В прозе Абдулразака Гурны поднимается тема идентификации беженцев и сохранения памяти о родине. Фото: GettyImages

Формулировка присуждения: "За бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбы беженцев в пропасти между культурами и континентами".

Читатели "РГ" отдали бы Нобелевку по литературе Харуки Мураками

Очевидно, что не последнюю роль в присуждении премии сыграло ключевое слово "беженцы". Это сегодня одна из главных тем на повестке не только Европы и Великобритании, но и Скандинавии. Таким образом выбор был во многом в адрес политкорректности, а не литературы.

Абдулразак Гурна родился на острове Занзибар в 1948 году в мусульманской семье. В 1968 году в связи с антиарабскими настроениями на Занзибаре был вынужден переехать в Великобританию. С 1980 по 1982 годы читал лекции в Университете Байеро в Нигерии. В 1982 году защитил докторскую степень в Кентском университете и в 1985 году был принят на место преподавателя и прочитал курс лекций, посвященный постколониальной литературе и писателям-выходцам из колоний Великобритании на востоке Африки, Индии и Карибских островов. В настоящее время в звании профессора возглавляет аспирантуру на кафедре английского языка. Был ответственным редактором двухтомного сборника "Эссе об африканской письменности".

Абдулразак Гурна - автор нескольких романов: "Память об отъезде" (1987), "Рай" (1994), "У моря" (2001), "Дезертирство" (2005), "Последний подарок" (2011) и других, а также сборника рассказов "Моя мать жила на ферме в Африке" (2006). Роман "Рай" был включен в шорт-лист Букеровской и Уитбредовской премий, роман "У моря" также номинировался на "Букер".

Ключевое слово "беженцы". Это сегодня одна из главных тем на повестке не только Европы, но и Скандинавии. Выбор был во многом в адрес политкорректности, а не литературы

Его основная тема - проблема беженцев и их адаптации в Англии. Гурна является одним из выразителей мыслей и настроений группы мусульманских писателей, эмигрировавших в Англию в 70-е и 80-е годы и не вернувшихся в страны своего рождения. В его шестом романе "У моря" поднимается важная тема самоидентификации беженцев в другой стране и сохранения памяти о своей родине.

Среди двадцатки лидеров, которым прочили Нобелевскую премию в этом году букмейкеры, имени Абдулразака Гурны не было. В четверку лидеров входили "вечный нобелевский кандидат" японец Харуки Мураками, кениец Нгуги Ва Тхионго, канадская писательница и эссеист Энн Карсон и наша Людмила Улицкая, тоже не первый год являющаяся одним из главных претендентов на Нобелевку.

Боюсь, что в России имя Абдулразака Гурны малоизвестно. Ну что ж? Может быть, мы откроем для себя нового интересного писателя?

Кстати

Присуждение Нобелевской премии не раз сопровождалось скандалами. В 1920 году норвежский писатель Кнут Гамсун получил премию за роман "Плоды земли" и через двадцать лет после вручения отдал премию своему другу Йозефу Геббельсу. Гамсун поддерживал оккупацию Норвегии и симпатизировал нацистам, встречался с Гитлером.

В 1964 году Ж.-П. Сартр отказался от премии. Сторонник левых взглядов, он посчитал, что если он получит премию, то его причислят к правому крылу.

Борис Пастернак в 1958 году был вынужден отказаться от премии в связи с травлей, которая началась со стороны властей. "Доктор Живаго" считался в СССР антисоветским романом. И только через 31 год Нобеля в Стокгольме получил его сын - Евгений Пастернак.

Подготовила Наталья Соколова

Культура Литература Литература с Павлом Басинским

Главное сегодня

Экс-замминистра Марина Ракова отправлена в СИЗО до 6 декабря
Россия ответит на решение НАТО о сокращении постпредства РФ
"Единая Россия" выдвинула своих кандидатов на руководящие посты в Госдуме. Список
Бастрыкин поручил наградить медалью заступившегося за девушку в метро парня
В Татарстане вводят QR-коды и изоляцию граждан старше 65 лет
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
В афише "Пушкинской карты" - 16 тысяч спектаклей, выставок и концертов