Забытый поход на Стрельну: 124-я танковой бригада погибла 80 лет назад

80 лет назад в ходе боев 8-9 октября под Стрельной почти в полном составе погибла 124-я танковая бригада 8-ой армии РККА.

Прорыв немецких войск в районе Стрельны и Петергофа создал угрозу Кронштадту. Кроме того, здесь фашисты могли установить еще ряд батарей дальнобойной тяжелой артиллерии и вести обстрел Ленинграда. В штабе Северо-Западного фронта решили провести операцию, чтобы отбросить немцев за Ропшу. Подготовка к ней велась в большой спешке, ибо времени совсем не было: если бы гитлеровцы подтянули резервы и закрепились на занятом плацдарме, ситуация с осадой Ленинграда могла радикально измениться не в пользу советских войск.

С 5 октября начались попытки оттеснить немцев. У Петергофа и Стрельны было высажено несколько десантов, которые ходили в лобовые атаки. Потери были огромные.

К 8 октября командование фронта решило организовать совместную атаку десанта и 124-й танковой бригады. Задача перед этой группировкой стояла такая: танковая бригада при поддержке стрелковых рот должна была ворваться в Стрельну, соединиться с 6-й бригадой морской пехоты и разгромить закрепившиеся там силы гитлеровцев. После этого планировалось, что смешанная группа пойдет освобождать поселок имени Володарского (Сергиево). Для поддержки этого плана на Стрельну также выдвинулся батальон 20-й стрелковой дивизии НКВД, который ввязался в бой с немцами в районе Константиновского дворца. А танковая бригада под командованием майора Лукашика (32 тяжелых танка КВ-1 и КВ-2) пошла на соединение с десантниками со стороны Автово. При этом приданная пехота разместилась на броне.

Бригада двинулась вдоль южного берега Финского залива. Здесь она почти сразу попала под пулеметный и минометный огонь немцев, который согнал пехотинцев с брони. Танкисты решили двигаться дальше, хотя и остались без пехотного прикрытия. Первый КВ был подбит на одной из улиц поселка Урицк. Но бригада двинулась дальше, сумев прорвать рубеж обороны гитлеровцев. Однако дальше танковой колонне пришлось столкнуться с крайне неудобной для атаки местностью. Зажатая возвышенностями и болотами, она растянулась в линейку. А в это месте немцы подготовили хорошо защищенный плацдарм, усиленный артиллерией. К несчастью, здесь были 88-миллиметровые зенитные орудия, способные пробить броню КВ. Прорываясь через эту горловину, бригада потеряла еще несколько машин. Тем не менее, майор Лукашик приказал двигаться на Стрельну. И оставшиеся танки все-таки достигли ее, но не обнаружили там десантников. Позже выяснилось, что немцы уже оттеснили их к заливу. Лукашик доложил по радио о сложившейся ситуации командиру 124-й бригады полковнику Родину. Тот распорядился найти десантников любой ценой и выполнить приказ.

Точно неизвестно, по какой причине Лукашик не стал дальше выполнять поставленную задачу, хотя можно предположить, что без поддержки пехоты и десантников она в принципе была уже невыполнима. После недолгого боя в Стрельне оставшиеся танки двинулись назад в Ленинград, по пути цепляя на буксир поврежденные машины. Колонна шла по той же дороге, которой двигалась на Стрельну, через ту же "проблемную" местность. И через те же артиллерийские позиции немцев. Это был марш отчаяния и героизма, потому что танкисты наверняка четко представляли, что может случиться.

Около десятка КВ немцы расстреляли прямо на шоссе. Часть танков повернула на Ивановку, откуда Лукашик (уже 9 октября) в последний раз вышел на связь по радио. Один танк прорвался к Ораниенбауму, где и был подбит. По существующим сведениям от всей 124-й бригады живыми в Ленинград добрались только три человека.

Гибель этой бригады немцы широко использовали в пропагандистских целях. Все подбитые танки КВ были тщательно сфотографированы. Получился целый альбом. По немецким данным, на улицах Стрельны, Урицка и их окрестностей осталось 35 сгоревших советских бронированных гигантов.

Сегодня военными историками октябрьская попытка освобождения Стрельны и прорыва на окруженный Ораниенбаумский плацдарм считается крайне непродуманной операцией. Что не умаляет подвига танкистов 124-й бригады: они погибли, выполняя приказ. Да и задним числом легко быть стратегами, а в той лихорадочной и опасной обстановке подобные ошибки случались не так уж нередко.

Сама бригада была оперативно восстановлена, пополнена новыми машинами и дивизионной артиллерией и уже 17 октября 1941 года снова вступила в бой.