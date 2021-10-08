Ученые раскрыли тайну "Зеркала Дьявола" советника королевы Елизаветы I

Международная группа ученых установила происхождение оккультного зеркала личного английского астронома и алхимика XVI столетия Джона Ди. "Магический" предмет личного советника английской королевы Елизаветы I оказался изготовлен ацтеками на территории Мексики.

По свидетельству современников британского натурфилософа, Джон Ди пользовался зеркалом в своих оккультных опытах и спиритических сеансах. В исторических трудах артефакт получил название "Черное зеркало", "Зеркало духов" и даже "Зеркало Дьявола" (The Devil's Looking-glass).

Как сообщает Кембриджский университет, ученые Стюарт Кэмпбелл, Элизабет Хили, Ярослав Кузьмин и Майкл Гласкок, используя геохимический анализ и рентген, изучили зеркало Джона Ди, а также еще три артефакта из Британского музея - два ацтекских зеркала и полированную прямоугольную обсидиановую плиту.

Оказалось, что все артефакты изготовлены из обсидиана, добывавшегося около города Пачука на территории Мексики. Обсидиан был важным ресурсом в империи Ацтеков и использовался для военного снаряжения и бытовых предметов, а также в религиозных ритуалах. Например, зеркала из полированного обсидиана были связаны с богом Тецкатлипокой. Зеркала можно было использовать в лечебных целях, они также действовали как щит от злых духов и могли захватывать души людей. После захвата Мексики испанскими конкистадорами зеркала из обсидиана в качестве военной добычи отправились в Европу.

"Точно неизвестно, как и когда Джон Ди получил этот артефакт. Возможно, он получил зеркало во время учебы в Лувене в 1548-1550 годах. Однако и возможно, что Ди приобрел его позднее, когда у него усилился интерес к оккультизму. Поскольку Джон Ди поддерживал обширные интеллектуальные и дипломатические контакты с империей Габсбургов, вполне возможно, что он приобрел зеркало, когда жил в Богемии в начале 1580-х годов", - говорится в исследовании.