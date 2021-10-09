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Рубрика: В мире

600 тысяч человек стали жертвами коронавируса в Бразилии

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

Бразилия в пятницу преодолела очередной трагический рубеж. За полтора года пандемии от COVID-19 здесь погибли 600 тысяч 425 человек. Но благодаря быстрым темпам вакцинации населения властям удалось взять вирус под контроль. С середины июня, когда страна перешагнула порог в 500 тысяч погибших, смертность от коронавируса снизилась в четыре раза.

Верховный федеральный суд Бразилии вернул паспорта вакцинации в Рио

Последние полгода эпидемиологическая ситуация в стране стабильно улучшается. Если в апреле на пике пандемии в Бразилии ежедневно выявляли более 70 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, а от вызываемых COVID-19 осложнений погибали по три тысячи человек в сутки, то сегодня речь идет о 18 тысячах новых случаев и 540 погибших в день.

Эти показатели специалисты связывают с высокими темпами вакцинации. Ведь первую дозу здесь получили 70 процентов населения, а полный курс прошли 45 процентов бразильцев.

Власти на местах постепенно ослабляют ограничительные меры, открывая стадионы, ночные клубы и концертные площадки. Параллельно они стимулируют граждан активнее прививаться, вводя паспорта вакцинации. Их уже требуют, по меньшей мере, в 249 бразильских городах, среди которых Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Помимо того, что эта мера пользуется поддержкой населения - 70 процентов бразильцев выступают за нее - такая тактика дает свои результаты. Раньше достаточно большая доля бразильцев игнорировала необходимость получения второй дозы прививки. Властям приходилось устраивать информационные кампании, чтобы уговорить этих людей завершить полный курс вакцинации, но работало это не очень эффективно. А в Рио-де-Жанейро заметили, что после объявления в августе этого года о введении паспортов вакцинации, спрос на второй укол вырос почти на треть.

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