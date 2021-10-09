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Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" и S7 начали вывоз россиян из Марокко

Текст: Алексей Рыбин

Российские авиакомпании "Аэрофлот" и S7 начали вывозить россиян из Марокко. Вывозные рейсы стартовали 9 октября из Касабланки. Об этом сообщило российское посольство в Марокко в своем Facebook.

Фото: Istock
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"Аэрофлот" организует полеты из аэропорта Касабланки 9 и 16 октября. S7 пустит рейсы в Россию 10, 17, 24, 31 октября и 7 ноября.

Как пояснило посольство, рейсами могут воспользоваться российские граждане, находящиеся на территории Марокко, а также марокканцы, прежде всего студенты, обучающиеся в российских вузах.

"По вопросам приобретения билетов, а также подтверждения действия уже купленных билетов просьба обращаться непосредственно в указанные авиакомпании", - пишет дипмиссия.

Проезд до аэропорта Касабланки организуется самостоятельно.

Авиасообщение между Россией и Марокко в настоящий момент приостановлено из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.

Экономика Туризм Компании Авиация "Аэрофлот" Компании Авиация S7 Airlines

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