Афганские беженцы в Британии просят отправить их обратно на родину

Афганские беженцы, прибывшие в Британию, спасаясь от группировки "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в РФ), просят отправить их обратно на родину, несмотря на явную угрозу для их жизней. Они жалуются на ужасные условия содержания в британских гостиницах и отсутствие медицинского обслуживания, а также пренебрежительное отношение к ним принимающей стороны.

По оценке экспертов, это ставит под сомнение успех операции "Теплый прием", правительственной программы переселения афганцев, которая была инициирована британским премьер-министром Борисом Джонсоном 29 августа. Цель проекта состоит в оказании поддержки афганским беженцам, с тем чтобы они могли "восстановить свою жизнь, найти работу, продолжить образование и интегрироваться в свои местные сообщества". Однако, похоже, этот прием оказался отнюдь не таким "теплым", как говорили на Даунинг-стрит.

В гостиницах низшего разряда в Британии были размещены около семи тысяч афганских беженцев, которым пообещали в "ближайшие сроки" предоставить временное жилье. Теперь официальные лица британского министерства внутренних дел признают, что многие из них будут находиться в этих отелях в течение нескольких месяцев. Между тем, многие из афганцев, которыми общались репортеры Guardian, жалуются на условия содержания в них. "Я больше не могу этого выносить. Мне нужно выбраться из этого (гостиничного) номера", - заявил на условиях анонимности 67-летний афганский беженец. Другой прямо сказал, что "хочет свободы от отеля". В Шеффилде, где пятилетний афганский мальчик разбился насмерть, выпав из окна отеля в конце августа вскоре после прибытия в Альбион, местный совет депутатов обеспокоен пригодностью подобных гостиниц для размещения афганских беженцев. Представитель совета заявил, что он поделился своими опасениями с министерством внутренних дел, но ответа на запрос пока не поступало.

Политики и общественность высказывают опасения по поводу медицинского обслуживания лиц, содержащихся в отелях после эвакуации из аэропорта Кабула. Джилл О'Лири, ведущий врач Фонда Хелен Бамбер , который работает с 650 афганскими беженцами, сказала, что ситуация с размещением афганских беженцев является крайне "запутанной", поскольку некоторые подрядчики в отелях до сих пор не знают, что они обязаны помочь афганцам зарегистрироваться у терапевта и объяснить их права. "Когда мы рассматриваем потребности людей, кажется, что у министерства внутренних дел есть слепое пятно, когда дело доходит до уязвимости беженцев", - сказала она.

Представитель Medact, британской благотворительной организации здравоохранения, которая проводит кампанию по защите прав человека на медицинские услуги, сказал, что они обеспокоены ситуацией с просителями убежища, в том числе в рамках программы "Теплый прием". "У [британского] министерства внутренних дел есть юридическая обязанность оказывать хотя бы минимальную поддержку нуждающимся лицам, ищущим убежища, но меры ведомства и его подрядчиков по размещению ожидающих предоставления временного жилья, финансируемого государством, опасны с медицинской точки зрения", - говорится в заявлении организации.

Афганский врач общей практики, на условиях анонимности, добавил, что первоначально, когда афганцев размещали в гостиницах, там уже было "неадекватное" медицинское обеспечение. Она описала один инцидент в отеле, где она нашла недоедающего ребенка-инвалида, который не был зарегистрирован в медицинских органах.

Руководитель местного совета назвал программу правительства "Теплый прием" "шокирующей неудачей". Советник Дэнни Торп из Королевского района Гринвич на юго-востоке Лондона сказал, что отсутствие организованной государственной поддержки после того, как 700 афганцев прибыли в этот район в августе, было "непростительным". По его словам, когда совет Гринвича сообщил правительству, что у беженцев скоро закончится детское молоко, депутатам ответили, что оно будет доставлено "через несколько дней". "Это была одна из самых шокирующих неудач правительства, с которыми я когда-либо сталкивался", - сказал Торп. Есть огромное несоответствие между риторикой высокопоставленных правительственных политиков и их действиями по поддержке этих людей, констатировал глава районного совета.

Между тем

Ассоциация местного самоуправления (LGA), которая представляет 328 из 333 советов в Англии, призвала британское министерство внутренних дел исключить несоответствие в данных, которые оно отправляет в различные государственные органы относительно фактического числа прибывших в страну афганцев и их потребностей. "Правительству необходимо более активно взаимодействовать с местными властями и регулярно обмениваться данными о количестве, потребностях афганских беженцев и других, недавно переселившихся в страну лиц", - говорится в заявлении LGA.