Чем миротворцы РФ занимаются в Карабахе

Представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Владислав Демкин рассказал, как наши "голубые каски" обеспечивают реализацию договоренностей о прекращении огня и боевых действий в регионе. По словам офицера, за последнее время в зоне ответственности российских миротворцев нарушений не зафиксировано. А незначительные инциденты совместно урегулировали на местах.

Офицер сообщил, что в течение месяца наши военнослужащие обеспечили безопасное прохождение 78 автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана. Они следовали через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, а также по маршрутам Шуша - Красный Базар - Каджар и Мадагиз - Гетаван - Ванкл и в обратных направлениях. "Также, представителя российского миротворческого контингента сопроводили в монастыри около 500 паломников", - отметил Демкин.

Он сообщил, что для контроля режима прекращения огня, мониторинга обстановки и недопущения провокационных действий мобильные группы наших военнослужащих провели 90 патрулирований по согласованным маршрутам на линии разграничения в Нагорном Карабахе.

Кроме того, специалисты российского Центра гуманитарного реагирования в Степанакерте продолжают принимать обращения граждан через общественную приемную и "горячую линию", организованную миротворцами РФ. "За сентябрь принято более 660 обращений, из них более 150 по "горячей линии" и 115 - через выездную общественную приемную в населенном пунке Чартар Мартунинского района", - проинформировал Демкин.

А еще представители российского Центра гуманитарного реагирования при участии благотворительных организаций провели восемь гуманитарных акций. В ходе них вынужденным переселенцам и нуждающимся семьям Карабаха передали более 10 тонн гумпомощи. "Совместно с ассоциацией благотворительных организаций в рамках гуманитарной акции по обеспечению школьных и дошкольных учреждений в Нагорном Карабахе передано 14 резервуаров для хранения питьевой воды, а также осуществлено водоснабжение населения Степанакерта, Чартара, Бадара, Айгестана, Мачкалашена", - рассказал офицер.

По его словам, врачами медицинского отряда специального назначения нашего миротворческого контингента оказали квалифицированную помощь более 800 местным жителям. Кроме того, в сентябре наши военнослужащие около 70 раз выезжали на обеспечение безопасности сельскохозяйственных и ремонтно-восстановительных работ. Они, в том числе, помогли без эксцессов и происшествий собрать винограда на площади 27 гектаров вблизи линии разграничения.

А российские инженерно-саперные группы продолжают разминирование местности и объектов, а также уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. "На сегодняшний день проверено 1937 зданий, очищено 683 километров дорог и 2304 гектара территории, обнаружено и уничтожено 26 052 взрывоопасных предметов", - сообщил Демкин.