Четыре человека погибли при крушении самолета в США

Четыре человека погибли в результате крушения однодвигательного самолета в американском штате Джорджия. Авиакатастрофа произошла на территории аэропорта Де-Калб-Пичтри, сообщает местный телеканал FOX5.

После падения самолет загорелся. Воздушная гавань прекратила принимать и отправлять авиалайнеры. Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности начали расследование.

Кто находился на борту разбившегося самолета, СМИ не сообщают. Известно только, что все, кто летел, погибли.