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09.10.2021 13:06
Рубрика: Власть

Читатели Daily Mail встали на защиту РФ и обвинили США в газовом кризисе в ЕС

Текст: Юрий Когалов
Журналисты британской газеты Daily Mail в очередной раз попытались возложить на Россию ответственность за проблемы с поставками газа в Европу. Однако за это их раскритиковали их же собственные читатели. Им уже надоело, что Москву обвиняют во всех бедах. Более того, по мнению некоторых из них, вина лежит на США, которые всеми способами пытались ограничить поставки газа из России в Европу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Представьте, если бы ЕС зависел от СПГ из США, Байден сейчас рассматривал был вопрос о запрете экспорта газа. В чем разница?" - пишет в комментариях читатель под ником Cassius.

В "Газпроме" заявили о выполнении всех заявок на поставку газа в Европу

Как обратил внимание Sportakus 01, Россия обеспечивает менее 5% потребности Великобритании в газе, поэтому никак не могла повлиять на ситуацию с ценами в королевстве.

"Я действительно удивлен, как никто вообще не винит США в этом кризисе. США сделали многое, чтобы всеми возможными способами ограничить поставки газа из России. Они препятствовали продажам и поставкам всех видов европейского оборудования для газоперекачивающих станций, ввели санкции против "Северного потока-2" и запугивали все страны ЕС, чтобы они отказались от долгосрочных контрактов с Россией, и теперь во всем виновата Россия. Что за куча идиотов", - отмечает Scott_Jonson.

По словам пользователя EEUK, у России есть контракты со многими странами по фиксированной цене, и Москва ее соблюдает. "Великобритания не хотела долгосрочного контракта с Россией, поэтому платит рыночную цену. Это называется бизнес, капитализм и свободный рынок. Помните об этом? Или только тогда, когда вам это удобно?" - спрашивает он. "Их газ, какую цену хотят, такую и выставляют. В этом вся суть капитализма", - добавляет PTFE98.

Им вторит zed7even, который обратил внимание, что Россия поставляла газ через Украину, несмотря на все обвинения со стороны Киева. И именно США и ЕС ставили палки в колеса в процессе строительства нового газопровода.
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"Погодите, мы, что, стыдим их за то, что они не дают нам газ бесплатно?" - вопрошает Dr John Bercow.

"Нет логики в этой истории, мы не разрабатываем наши газовые месторождения, мы закрываем угольные шахты, мы не расширяем нашу ядерную энергетику, но Россия виновата, потому что не будет отправлять нам неограниченное количество газа по низкой цене", - пишет WoodyWoo. "Да у нас завались угля, только наше зеленое правительство его не добывает", - отмечает Worker.

Стоит отметить, что читатели Daily Mail уже далеко не в первый раз возмущаются позицией западных политиков и СМИ в энергетическом вопросе. По мнению некоторых, выпады в адрес России проплачены русофобами.

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