Цитаты из любимых фильмов с Евгением Евстигнеевым: 95 лет со дня рождения

Любимому актеру были подвластны любые роли - интеллигент, художник, коварный авантюрист, гений медицины, подпольный миллионер, священник, генерал армии, степист и саксофонист. Более 120 персонажей.

Он родился в Горьком. После школы работал электромонтером, слесарем и занимался в самодеятельном драмкружке, играл джаз, сам научился играть на пианино, гитаре и даже на вилках. Евстигнеев приехал в Москву из Владимирского театра драмы: туда его распределили после Горьковского театрального училища. Ему было 28. Евстигнеева сразу зачислили на второй курс Школы-студии МХАТ, а после ее окончания его приняли в труппу "Современника". Однокурсниками Евстигнеева были Олег Ефремов, Михаил Козаков, Татьяна Доронина, Галина Волчек.

В кино больших ролей Евстигнееву долго не давали, первая большая работа ждала его в 38 лет - в любимой миллионами зрителей комедии "Добро Пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".

Вспомним лучшие фильмы с Евгением Евстигнеевым и цитаты из них.

Товарищ Дынин в "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" - дипломная работа Элема Климова. Брать на роль начальника пионерского лагеря - товарища Дынина - Евстигнеева не хотели. Но Климов во всех инстанциях отстоял Евгения Александровича. Фильм давно разобрали на цитаты.

- Сегодня - подкидной, завтра - азартные игры… Отвлечение от созидательного труда! Понятно говорю?

- Когда я был маленьким, у меня тоже была бабушка. Но за все эти годы я не смог огорчить ее до смерти. А Иночкин смог!

- "Бодры" надо говорить бодрее, а "веселы" - как? - Веселее?

Профессор Преображенский в "Собачьем сердце"

С "Собачьим сердцем" вышла другая история - Евгений Александрович сам не хотел сниматься в этом фильме. Долгие годы уже подводило сердце, был инфаркт. Да и запрещенную повесть Михаила Булгакова актер не читал. Но Владимиру Бортко удалось уговорить Евстигнеева сыграть профессора Преображенского. Другого Преображенского мы и не представляем, даже когда читаем книгу.

- Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, - не читайте до обеда советских газет.

- Да ведь других нет

- Вот никаких и не читайте.

- Разруха не в клозетах, а в головах

Мастер чечетки Беглов в "Зимний вечер в Гаграх"

На роль Беглова пробовались и Олег Ефремов, и Евгений Леонов, но лучшим стал Евстигнеев. Музыкальная драма Карена Шахназарова "Зимний вечер в Гаграх" была одной из самых любимых у актера. Ведь джазом он увлекался с ранней юности. А еще фильм будто стал репетицией прощания со зрителем, хотя до кончины оставалось еще семь лет.

- Я все-таки прожил очень хорошую жизнь.

Мне нравилось танцевать - я танцевал. Было много людей, которых я любил.

Многие меня любили. И слава у меня была, и все было.

И все-таки я вспоминаю один только вечер за всю мою жизнь.

Это было много лет назад. Зимой в Гаграх.

Была такая маленькая эстрада. Сезон кончился и зрителей было не много.

Я танцевал в тот вечер с дочкой. Она попросила, и мы танцевали вместе.

Никогда в жизни я так не танцевал, никогда в жизни.

И знаешь, если б можно было хоть на миг вернуть тот вечер, я бы все отдал.

Все, что осталось мне прожить.

Режиссер драмтеатра в "Берегись автомобиля"

В комедии Эльдара Рязанова у Евстигнеева роль не главная, но запоминающаяся. Режиссер народного театра Евгений Александрович, который постоянно призывал к порядку и необходимости "замахнуться" на классику.

- Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира?

- Прекратите нести отсебятину! Во времена Шекспира не было сигарет "Друг"!

- Товарищи, зрителей полный стадион. Прошу всех на сцену!

Подпольный миллионер Корейко в "Золотом теленке"

У героя Евстигнеева в фильме Михаила Швейцера был реальный прототип - миллионер Коровко, который за свои тайные несметные богатства был осужден еще накануне Первой Мировой войны. Александр Корейко в исполнении Евстигнеева получился невероятно убедительным и даже по-своему обаятельным.

- За что же вы хотите получить столько денег? Я их заработал, а вы?

- А я не только трудился, я даже пострадал на этом деле. После знакомства с вашим прошлым и настоящим, я потерял веру в человечество. Разве это не стоит миллиона рублей - вера в человечество?