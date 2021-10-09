Эксперт пояснил, как рассчитать комфортный размер выплаты по кредиту

Долговая нагрузка по кредитам не должна превышать 30% от уровня дохода семьи. При этом после уплаты ежемесячного взноса оставшихся средств должно обязательно оставаться с запасом на достойное проживание. Об этом рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков, пишет RT.

Он подчеркнул, что критический уровень долговой нагрузки - это 50% и выше, а в первой половине 2021 года ее средний размер составил 25,63%. При этом средняя зарплата россиян, которые обращались за кредитом в начале этого года, была 28 тысяч рублей.

"Это медианное значение, которое получилось по тем доходам, которые заемщики смогли подтвердить банкам в кредитной заявке", - говорит эксперт.

Отмечается, что средний размер кредита, который россияне оформляли в августе этого года, - 268 тысяч рублей.

Между тем каждый пятый заемщик не может спрогнозировать свою платежеспособность на весь период кредита, а каждый третий опасается возникновения сложных ситуаций, в том числе - потери работы, из-за которых могут возникнуть проблемы с погашением кредита, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24".