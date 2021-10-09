Новости

Хачатурянц стал единственным кандидатом на пост президента РПЛ 11:22
Эксперт пояснил, как рассчитать комфортный размер выплаты по кредиту 11:01
Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала сезона 10:42
Эксперты прогнозируют снижение цен на стройматериалы до 30% 10:23
Московский трамвай стал победителем премии Global Light Rail Awards 09:55
Исландия приостановила вакцинацию от COVID-19 препаратом Moderna 09:50
600 тысяч человек стали жертвами коронавируса в Бразилии 09:41
ФСС будет извещать работодателей об открытии сотруднику больничного 09:26
Минобороны раскрыло характеристики и облик сверхлегкой ракеты "Иркут" 08:55
Китай и США обсудили отмену торговых пошлин и санкций 08:50
Овечкин получил травму в предсезонном матче против "Филадельфии" 08:21
Разработан единый порядок оплаты труда врачей 08:10
Байден вдвое увеличил лимит на прием беженцев в 2022 финансовом году 07:22
Врач рассказал, почему осенью заражение коронавирусом самое опасное 06:45
На Гонконг обрушился тропический шторм "Лайонрок" 06:18
В Благовещенске начнут требовать QR-код для посещения кафе 05:03
Четыре человека погибли при крушении самолета в США 04:37
Опубликовано видео с укравшими рюкзак сотрудниками посольства США 04:22
Один человек погиб при обрушении дома в центре Батуми 03:37
Штефан Таркович: Мы были лучше сегодня, но Россия оказалась эффективней 03:01
Кудряшов: Не удалось показать футбол, который хотел видеть тренерский штаб 02:47
В МИД РФ подтвердили информацию о поездке Нуланд в Россию 02:43
Карпин: Если лучшим игроком стал вратарь, то команда играла плохо 01:59
Карпин о матче со Словакией: Сегодня не получалось ничего 01:48
Госдеп США сообщил о поездке замгоссекретаря США Нуланд в Москву 01:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
09.10.2021 11:01
Рубрика: Экономика

Эксперт пояснил, как рассчитать комфортный размер выплаты по кредиту

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Долговая нагрузка по кредитам не должна превышать 30% от уровня дохода семьи. При этом после уплаты ежемесячного взноса оставшихся средств должно обязательно оставаться с запасом на достойное проживание. Об этом рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков, пишет RT.

Фото: istock
Эксперт рассказал о возможностях бизнеса получить льготный кредит

Он подчеркнул, что критический уровень долговой нагрузки - это 50% и выше, а в первой половине 2021 года ее средний размер составил 25,63%. При этом средняя зарплата россиян, которые обращались за кредитом в начале этого года, была 28 тысяч рублей.

"Это медианное значение, которое получилось по тем доходам, которые заемщики смогли подтвердить банкам в кредитной заявке", - говорит эксперт.

Отмечается, что средний размер кредита, который россияне оформляли в августе этого года, - 268 тысяч рублей.

Между тем каждый пятый заемщик не может спрогнозировать свою платежеспособность на весь период кредита, а каждый третий опасается возникновения сложных ситуаций, в том числе - потери работы, из-за которых могут возникнуть проблемы с погашением кредита, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24".

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

Главное сегодня

В МИД РФ подтвердили информацию о поездке Нуланд в Россию
Опубликовано видео с укравшими рюкзак сотрудниками посольства США
Минстрой опроверг предположения об увеличении взносов на капремонт
Число погибших из-за обрушения дома в Батуми выросло до шести
Google заплатил штраф три миллиона рублей
Росстат начнет считать доходы россиян по-новому
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег