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09.10.2021 20:38
Рубрика: Общество

Эксперт рассказал, чем могут болеть дети курильщиков

Текст: Алексей Рыбин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай рассказал, чем могут болеть дети курящих родителей. По его словам, они болеют чаще и разнообразнее, чем в некурящей семье, сообщает ТАСС.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Каждый раз, когда взрослый, например, курит в присутствии несовершеннолетнего, он увеличивает риск развития онкологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы, лор-болезней. Мы должны комплексно воздействовать на проблему охраны здоровья", - сказал специалист.

Также чиновник напомнил о том, что проба табака и алкоголя в раннем возрасте значительно повышают риск злоупотреблений ими в дальнейшем.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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