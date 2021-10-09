Эксперт рассказала, когда выгоднее брать кредит

Оформлять кредиты лучше летом или перед самым Новым годом, когда большинство банков предоставляют самые выгодные условия. Об этом в эфире радио "Sputnik" заявила финансовый консультант Ольга Трофименко.

По ее словам, летом люди меньше интересуются кредитами, поскольку заняты на дачах или находятся в отпусках. Банки пытаются привлечь потенциальных заемщиков и разрабатывают интересные предложения. Поэтому ставки по кредитам в это время года обычно снижаются.

Перед Новым годом банки также теряют клиентов из-за того, что люди тратят свои силы на подготовку к празднику. При этом у финансовых организаций заканчивается календарный год, они готовят отчетность, в которую входит в том числе и количество выданных кредитов, обратила внимание эксперт.

Она подчеркнула, что взять кредит на выгодных для себя условиях перед Новым годом можно в девяти из десяти банков, поэтому рекомендовала отложить обращение в кредитную организацию до середины декабря.

Между тем в Национальном бюро кредитных историй посоветовали правильно рассчитывать свою кредитную нагрузку: так, ежемесячная выплата по кредиту не должна превышать 30% от уровня дохода семьи. При этом после уплаты ежемесячного взноса оставшихся средств должно обязательно оставаться с запасом на достойное проживание.