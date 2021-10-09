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09.10.2021 10:23
Рубрика: Экономика

Эксперты прогнозируют снижение цен на стройматериалы до 30%

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стройматериалы могут подешеветь к концу года на 30%. Их стоимость должна снизиться к уровню цен, которые были в январе 2021 года. Об этом сообщили в Национальном объединении строителей, пишет ТАСС.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Отмечается, что цены на стройматериалы уже по итогам сентября упали на 7-10%, однако пока еще они превышают уровень 2019-2020 годов. В частности, их снижение прогнозируется на древесину, включая фанеру, металл, утеплители, электрику, радиаторы отопления, металлопластиковые трубы, газобетонные блоки.

Эксперты считают, что это благоприятно скажется на общей ситуации как в строительстве, так и в сфере капитального ремонта многоквартирных домов.

Стремительный рост цен на стройматериалы начался прошлой осенью. За это время, например, кирпич вырос в цене на 85-90%, гидроизоляционные материалы - на 70%, трубы - на 130%, некоторые виды сухих строительных смесей - на 40%.

По данным Росстата, по итогам девяти месяцев 2021 года в среднем стоимость строительных материалов выросла на 18,18% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

В Минпромторге подчеркнули, что на колебание цен в строительной отрасли также влияет сезонный фактор: ценовой пик обычно приходится на середину лета (июль-август), а осенью наблюдается тенденция к снижению стоимости.

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