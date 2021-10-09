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09.10.2021 09:26
Рубрика: Экономика

ФСС будет извещать работодателей об открытии сотруднику больничного

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уведомления об открытии сотруднику больничного листа и любом изменении статуса этого документа со следующего года будут приходить работодателям в автоматическом режиме. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Фонда социального страхования.

Фото: iStock.com / Rawpixel
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Отмечается, что сведения будут направляться проактивно, то есть - по факту открытия, продления или закрытия больничного. Запрашивать их работодателю не потребуется. В сообщении будут указаны фамилия, имя и отчество сотрудника, его дата рождения, СНИЛС, номер и текущий статус электронного листа нетрудоспособности, когда он был выдан и по какой причине, дата, с которой сотрудник может приступить к работе.

В Фонде социального страхования отмечают, что на основании этих данных работодатели будут принимать решение о внесении отметки в табель учета рабочего времени.

"Работодатель отметит в табеле, что человек не пропал, не прогуливает. После закрытия больничного мы направим ему на проверку предзаполненные сведения для назначения пособия", - пояснили в ведомстве.

Если работодатель подтвердит предоставленную информацию, то Фонд социального страхования выплатит напрямую работнику пособие по временной нетрудоспособности. При обнаружении ошибки работодатель сможет сообщить об этом в ответном письме. В этом случае Фонд социального страхования заблокирует возможность дальнейшего формирования ошибочного больничного листа и предупредит об этом медицинскую организацию, которая должна будет оперативно выдать дубликат документа с исправленными сведениями.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Фонд социального страхования Правила выдачи и оплаты больничного

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