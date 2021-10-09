Google заплатил штраф три миллиона рублей

Компания Google оплатила штраф за нарушение закона в части локализации персональных данных в размере 3 млн рублей. Об этом рассказали "РГ" в Роскомнадзоре.

Компания получила штраф решением суда в августе 2021 года. Также в августе был назначен административный штраф WhatsApp в размере 4 млн рублей. Ранее социальные сети Facebook и Twitter были оштрафованы на 15 и 17 млн рублей соответственно (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ) за повторное нарушение требования о локализации ПД на территории России.

В 2020 году Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности за отказ от локализации баз данных и были оштрафованы судом на 4 млн рублей каждая. Компания Facebook оплатила штраф, Twitter - нет.

С начала 2021 года за неудаление запрещенного контента российскими судами привлечены к административной ответственности компании (ст. 13.41 КоАП РФ): Facebook оштрафован на сумму 70 млн рублей, Telegram - на 35 млн рублей, Twitter - на 38,4 млн рублей, Google - на 32,5 млн рублей, TikTok - на 4,1 млн рублей, "Одноклассники" - на 4 млн рублей, "ВКонтакте" - на 3 млн рублей.

"Одноклассники" и "ВКонтакте" оплатили штрафы полностью. TikTok оплатил один штраф на сумму 2,6 млн рублей, по второму штрафу срок добровольной оплаты не истек.

Часть постановлений по Twitter и Facebook направлены в ФССП для принудительного взыскания. По остальным штрафам в отношении интернет-площадок срок добровольной оплаты не вышел либо постановления не вступили в законную силу.

В январе 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 511-ФЗ, который установил ответственность за повторное неудаление запрещенной информации. Штрафы могут достигать от 1/20 до 1/5 годового оборота компании в зависимости от категории противоправного контента.

За систематический отказ выполнять законные требования ведомства 4 октября был составлен административный протокол в отношении Facebook по ч. 5. ст. 13.41 КоАП РФ, предусматривающий наложение оборотного штрафа. Аналогичный протокол будет составлен в октябре в отношении Google (владеет видео-хостингом YouTube).