Госдеп США сообщил о поездке замгоссекретаря США Нуланд в Москву

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 11 октября встретится в Москве с должностными лицами высокого ранга и обсудит с ними ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского внешнеполитического ведомства.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что вопрос о поездке Нуланд в Россию прорабатывается, так как у замгоссекретаря нет действующей въездной визы. Более того, Нуланд находится в "черном списке", составленном Москвой в ответ на американские санкции, и дипломату запрещен въезд на территорию РФ.

В то же время СМИ сообщают, что Москва и Вашингтон готовят ряд контактов по линии МИД и госдепа. "Когда обе стороны договорятся о том, что контакт состоится конкретно в такой-то день и по такому-то вопросу, будет сделано соответствующее заявление", - подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.