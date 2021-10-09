Художники проложили семь маршрутов для арт-туристов

В Екатеринбурге открылась 6-я Индустриальная биеннале современного искусства. Это крупнейший в России международный проект в сфере современного искусства. Продлится биеннале два месяца.

По названиям стран, из которых приехали ее участники, можно изучать географию: 82 художника из Германии, Турции, Болгарии, Франции, Гватемалы, Таиланда. В этом году биеннале работает на рекордно большом количестве площадок - их семь, среди которых совершенно неожиданные - цирк и главпочтамт.

Фото: Татьяна Андреева

Посещение сугубо культурного мероприятия становится похожим на туристическую вылазку. Разумеется, на комфортабельном автобусе, конечно, в сопровождении всезнающего гида со специальной подготовкой, но… На сайте биеннале можно найти географические карты маршрутов и вот такие напоминания: "рекомендуем вам иметь с собой снэки на послеобеденный перекус и воду. Маршрут предполагает посещение действующего или бывшего производства, поэтому рекомендуется надеть удобную одежду и закрытую обувь без каблука".

Фото: Татьяна Андреева

Туристические арт-маршруты биеннале пользуются огромным спросом. Неудивительно. Ведь, например, маршрут в арт-резиденцию в Сокол дает уникальную возможность оказаться в ранее закрытом городе, пройтись по уральскому атомному следу. И первым увидеть исследование, посвященное жизни людей после третьей по последствиям атомной аварии в мире.

Доминанта этого маршрута - выставка Павла Отдельнова "Звенящий след". Художник исследует аварию на предприятии "Маяк" в 1957 году и истории людей, которые были вовлечены в атомный проект и испытали последствия, связанные с его осуществлением.

А программа посещения Черноисточинска и Нижнего Тагила удивит выставкой японского художника Икуру Куваджимы. Она посвящена Виктору Старухину, уроженцу Нижнего Тагила, ставшему легендой японского бейсбола.

Те же, кто отправится по маршруту в Асбест, не только посетит крупнейшее в мире месторождение. Но и увидит ранние произведения знаменитого уральского скульптора Эрнста Неизвестного. А еще - работу шведского художника Бехзада Нури "Памятник неизвестному гражданину". В ней автор переосмыслил свердловское наследие раннего конструктивизма и модернисткой скульптуры, создав детскую площадку, которая представляет собой возможное будущее социального монумента.

Фото: Татьяна Андреева

"Нам важно, чтобы зритель погрузился в ту атмосферу, в которой находились наши резиденты - от первого прибытия в город до презентации своих работ. Показать не только работу резидента, но и то, что его окружает, тот контекст, в котором он находится, и то, что послужило для него вдохновением", - комментирует куратор программы арт-резиденций 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства Владимир Селезнёв.

Организаторы в прошлом году провели масштабное исследование "Индустриальность и культура". Предметом изучения стали индустриальный контекст города, активность местных сообществ, наличие местной команды единомышленников и партнеров. В результате в качестве площадок были выбраны 10 населенных пунктов в Свердловской и Челябинской областях: Кыштым, поселки Сокол и Черноисточинск, города Сатка, Нижний Тагил, Асбест, Полевской и другие.

Полгода в них приезжали российские и иностранные художники, знакомились с городскими сообществами, уральским индустриальным наследием и производственными процессами действующих предприятий. Итогом пребывания в резиденциях стало создание, как говорят искусствоведы, site-specific работ (произведений искусства, которые конструируются в непосредственной связи с местом и контекстом его создания) в пространстве принимающего города или предприятия.

Фото: Татьяна Андреева

Эти работы разнообразны по форме: скульптуры в руслах заводских рек, художественные композиции на фасадах заводских цехов, экспозиции в пространствах креативных кластеров, инсталляция в пространстве советского дворца культуры, импровизированная академия современного искусства и тотальная инсталляция в пустующем конструктивистском здании. И сегодня можно увидеть всё это - работы художников, погрузившись с ними в исторический и индустриальный контекст.

Помимо собственно экспозиции, в рамках проекта запланировано более полутора сотен мероприятий самой разной направленности: перформансы, спектакли, лаборатории, дискуссии, лекции и спецпроекты. Возможность живого общения с искусством и его создателями особенно ценится в нынешних реалиях. Поэтому и девизом нынешнего биеннале была выбрана несколько измененная цитата из Екклесиаста: "Время обнимать и время уклоняться от объятий".

"Всякий раз находя новые грани осмысления феномена индустриальности, биеннале сама становится своего рода индустрией - индустрией смыслов", - так формулируют свою миссию организаторы биеннале. Так что, если вы ищете смысл, - вам в Екатеринбург!

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