Новости

Московский трамвай стал победителем премии Global Light Rail Awards 09:55
Исландия приостановила вакцинацию от COVID-19 препаратом Moderna 09:50
600 тысяч человек стали жертвами коронавируса в Бразилии 09:41
ФСС будет извещать работодателей об открытии сотруднику больничного 09:26
Минобороны раскрыло характеристики и облик сверхлегкой ракеты "Иркут" 08:55
Китай и США обсудили отмену торговых пошлин и санкций 08:50
Овечкин получил травму в предсезонном матче против "Филадельфии" 08:21
Разработан единый порядок оплаты труда врачей 08:10
Байден вдвое увеличил лимит на прием беженцев в 2022 финансовом году 07:22
Врач рассказал, почему осенью заражение коронавирусом самое опасное 06:45
На Гонконг обрушился тропический шторм "Лайонрок" 06:18
В Благовещенске начнут требовать QR-код для посещения кафе 05:03
Четыре человека погибли при крушении самолета в США 04:37
Опубликовано видео с укравшими рюкзак сотрудниками посольства США 04:22
Один человек погиб при обрушении дома в центре Батуми 03:37
Штефан Таркович: Мы были лучше сегодня, но Россия оказалась эффективней 03:01
Кудряшов: Не удалось показать футбол, который хотел видеть тренерский штаб 02:47
В МИД РФ подтвердили информацию о поездке Нуланд в Россию 02:43
Карпин: Если лучшим игроком стал вратарь, то команда играла плохо 01:59
Карпин о матче со Словакией: Сегодня не получалось ничего 01:48
Госдеп США сообщил о поездке замгоссекретаря США Нуланд в Москву 01:41
Врач рассказал о состоянии голодающего в тюрьме Саакашвили 01:22
Возобновивший работу Instagram поблагодарил пользователей за мемы 01:02
Опрос: политики и соцсети в США дезинформируют больше, чем иностранцы 00:33
Сборная России нанесла лишь один удар в створ в матче со Словакией 00:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
09.10.2021 09:50
Рубрика: В мире

Исландия приостановила вакцинацию от COVID-19 препаратом Moderna

Текст: Юрий Когалов
Фото: REUTERS/David W Cerny Фото: REUTERS/David W Cerny
Фото: REUTERS/David W Cerny

Власти Исландии приняли решение временно приостановить использование препарата Moderna для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главного эпидемиолога страны.

Фото: iStock
Lancet: Эффективность вакцины Pfizer через полгода падает вдвое

По его словам, вакцина Moderna не будет использоваться в стране до тех пор, пока не будет собрана дополнительная информация о ее безопасности. Данное решение связано с возросшим числом случаев миокардита и перикардита после укола этим препаратом.

"Поскольку запасов вакцины компании Pfizer/BioNTech на территории страны достаточно, главный эпидемиолог принял решение не использовать вакцину Moderna в Исландии", - отметили в Управлении здравоохранения страны.

Исландия стала уже четвертой страной, ограничившей использование вакцины Moderna. Ранее аналогичным образом поступили власти Швеции, Дании и Финляндии. Если в Дании препарат перестали колоть подросткам до 18 лет, то в двух других странах этот порог установили на уровне в 30 лет. Кроме того, в Норвегии власти рекомендовали мужчинам в возрасте до 30 лет выбирать другие вакцины, впрочем, от использования там препарата Moderna пока официально решили не отказываться.

В Исландии препарат Moderna использовался в качестве бустерной вакцины для тех, кто был привит однодозовой разработкой компании Johnson & Johnson. Также его получали пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом, ранее привитые двумя дозами другой вакцины.

В мире Европа Исландия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В МИД РФ подтвердили информацию о поездке Нуланд в Россию
Опубликовано видео с укравшими рюкзак сотрудниками посольства США
Минстрой опроверг предположения об увеличении взносов на капремонт
Собянин выделит 2 миллиона рублей избитому в метро мужчине
Google заплатил штраф три миллиона рублей
Цены на газ и уголь в Европе побили все исторические рекорды
К чему приведет экспроприация жилья у крупных собственников в Берлине