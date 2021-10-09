Исландия приостановила вакцинацию от COVID-19 препаратом Moderna

Власти Исландии приняли решение временно приостановить использование препарата Moderna для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главного эпидемиолога страны.

По его словам, вакцина Moderna не будет использоваться в стране до тех пор, пока не будет собрана дополнительная информация о ее безопасности. Данное решение связано с возросшим числом случаев миокардита и перикардита после укола этим препаратом.

"Поскольку запасов вакцины компании Pfizer/BioNTech на территории страны достаточно, главный эпидемиолог принял решение не использовать вакцину Moderna в Исландии", - отметили в Управлении здравоохранения страны.

Исландия стала уже четвертой страной, ограничившей использование вакцины Moderna. Ранее аналогичным образом поступили власти Швеции, Дании и Финляндии. Если в Дании препарат перестали колоть подросткам до 18 лет, то в двух других странах этот порог установили на уровне в 30 лет. Кроме того, в Норвегии власти рекомендовали мужчинам в возрасте до 30 лет выбирать другие вакцины, впрочем, от использования там препарата Moderna пока официально решили не отказываться.

В Исландии препарат Moderna использовался в качестве бустерной вакцины для тех, кто был привит однодозовой разработкой компании Johnson & Johnson. Также его получали пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом, ранее привитые двумя дозами другой вакцины.