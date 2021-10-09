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09.10.2021 14:13
Рубрика: Экономика

К концу года на новые маршруты выйдут двухэтажные поезда

Текст: Елена Манукиян
Фото: Игорь Руссак/РИА Новости Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

В декабре "Российские железные дороги" пустят двухэтажные поезда по восьми новым направлениям. Об этом говорится в официальном Telegram-канале компании.

Фото: Игорь Руссак/ РИА Новости
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Отмечается, что курсировать они будут из Москвы в Оренбург, Ульяновск, Чебоксары, Йошкар-Олу и Белгород, а также из Санкт-Петербурга в Кострому, Анапу и Белгород.

Таким образом, всего в России будет ходить 60 двухэтажных составов на 21 маршруте, как и предусмотрено новым графиком движения поездов, вступающим в силу с 12 декабря.

Согласно документу, на 14 пар до 610 увеличится число поездов дальнего следования и на 162 пары до 4217 - пригородных электричек. Добавятся три "Сапсана" на маршруте из Москвы в Санкт-Петербург и обратно: вместо 15 их будет 18. Всего на территории страны будут курсировать 425 высокоскоростных поездов, развивающих скорость до 250 км в час.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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