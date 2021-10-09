Китай и США обсудили отмену торговых пошлин и санкций

Вице-премьер КНР Лю Хэ и представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай обсудили вопрос отмены повышенных таможенных пошлин и санкций. Как передает Центральное телевидение Китая, диалог прошел в виртуальном формате.

"Китайская сторона провела переговоры об отмене тарифов и санкций, а также разъяснила свою позицию в отношении китайской модели экономического развития и производственной политики", - рассказали в эфире журналисты, добавив, что произошел конструктивный обмен мнениями.

Представители Китая и США отметили важность торгово-экономических отношений между двумя станами не только для них самих, но для всего мира в целом. "Необходимо укреплять двусторонние торгово-экономические связи и сотрудничество", - подчеркнули в министерстве коммерции КНР.

Лю Хэ и Кэтрин Тай также обменялись мнениями о реализации торговой сделки между КНР и США, выразили озабоченности и договорились урегулировать разумные опасения друг друга путем переговоров.

Как отмечается, стороны продолжат контакты, чтобы создать хорошие условия для здорового развития торгово-экономических отношений двух стран и восстановления мировой экономики.