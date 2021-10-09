Новости

Московский трамвай стал победителем премии Global Light Rail Awards 09:55
Исландия приостановила вакцинацию от COVID-19 препаратом Moderna 09:50
600 тысяч человек стали жертвами коронавируса в Бразилии 09:41
ФСС будет извещать работодателей об открытии сотруднику больничного 09:26
Минобороны раскрыло характеристики и облик сверхлегкой ракеты "Иркут" 08:55
Китай и США обсудили отмену торговых пошлин и санкций 08:50
Овечкин получил травму в предсезонном матче против "Филадельфии" 08:21
Разработан единый порядок оплаты труда врачей 08:10
Байден вдвое увеличил лимит на прием беженцев в 2022 финансовом году 07:22
Врач рассказал, почему осенью заражение коронавирусом самое опасное 06:45
На Гонконг обрушился тропический шторм "Лайонрок" 06:18
В Благовещенске начнут требовать QR-код для посещения кафе 05:03
Четыре человека погибли при крушении самолета в США 04:37
Опубликовано видео с укравшими рюкзак сотрудниками посольства США 04:22
Один человек погиб при обрушении дома в центре Батуми 03:37
Штефан Таркович: Мы были лучше сегодня, но Россия оказалась эффективней 03:01
Кудряшов: Не удалось показать футбол, который хотел видеть тренерский штаб 02:47
В МИД РФ подтвердили информацию о поездке Нуланд в Россию 02:43
Карпин: Если лучшим игроком стал вратарь, то команда играла плохо 01:59
Карпин о матче со Словакией: Сегодня не получалось ничего 01:48
Госдеп США сообщил о поездке замгоссекретаря США Нуланд в Москву 01:41
Врач рассказал о состоянии голодающего в тюрьме Саакашвили 01:22
Возобновивший работу Instagram поблагодарил пользователей за мемы 01:02
Опрос: политики и соцсети в США дезинформируют больше, чем иностранцы 00:33
Сборная России нанесла лишь один удар в створ в матче со Словакией 00:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
09.10.2021 08:50
Рубрика: В мире

Китай и США обсудили отмену торговых пошлин и санкций

Текст: Юрий Когалов
Вице-премьер КНР Лю Хэ и представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай обсудили вопрос отмены повышенных таможенных пошлин и санкций. Как передает Центральное телевидение Китая, диалог прошел в виртуальном формате.

"Китайская сторона провела переговоры об отмене тарифов и санкций, а также разъяснила свою позицию в отношении китайской модели экономического развития и производственной политики", - рассказали в эфире журналисты, добавив, что произошел конструктивный обмен мнениями.

Фото: iStock
Китай призвал к сотрудничеству в борьбе с пандемией

Представители Китая и США отметили важность торгово-экономических отношений между двумя станами не только для них самих, но для всего мира в целом. "Необходимо укреплять двусторонние торгово-экономические связи и сотрудничество", - подчеркнули в министерстве коммерции КНР.

Лю Хэ и Кэтрин Тай также обменялись мнениями о реализации торговой сделки между КНР и США, выразили озабоченности и договорились урегулировать разумные опасения друг друга путем переговоров.

Как отмечается, стороны продолжат контакты, чтобы создать хорошие условия для здорового развития торгово-экономических отношений двух стран и восстановления мировой экономики.

В мире Восточная Азия Китай В мире США

Главное сегодня

В МИД РФ подтвердили информацию о поездке Нуланд в Россию
Опубликовано видео с укравшими рюкзак сотрудниками посольства США
Минстрой опроверг предположения об увеличении взносов на капремонт
Собянин выделит 2 миллиона рублей избитому в метро мужчине
Google заплатил штраф три миллиона рублей
Цены на газ и уголь в Европе побили все исторические рекорды
К чему приведет экспроприация жилья у крупных собственников в Берлине