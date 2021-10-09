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Рубрика: Общество

Любимое блюдо Моцарта: быстрый рецепт сытных печеночных кнедликов

Текст: Диана Ковалева
Мало кто знает, что известный композитор Вольфганг Амадей Моцарт просто с ума сходил от печеночных кнедликов с квашеной капустой. Изначально кнедлики - это шарики, которые лепят из теста или картофеля и делают на пару либо варят. К этому простому блюду композитор пристрастился в родном Зальцбурге. В детстве он много путешествовал по Европе со своей семьей и попробовал немало кухонь разных народов. Но в один момент до того соскучился по любимым кнедликам, что на очередном приеме в свою честь попросил подать их наряду с "благородными" блюдами из меню высокородных господ.
Фото: gastronom.ru Фото: gastronom.ru
Фото: gastronom.ru

В 2005 году свет увидела книга под названием "Вольфганг жирен и в добром здравии", посвященная гастрономическим предпочтениям композитора. Как писал автор Курт Палм, любимые Моцартом печеночные кнедлики и сейчас можно встретить в ресторанах Зальцбурга: их обычно жарят во фритюре и подают с квашеной капустой на гарнир. Но и дома их легко можно приготовить. Рассказываем, как.

Фото: iStock
Быстрое и сытное рагу французских рыцарей на ужин

Вам понадобятся:

250 гр мелко нарезанной говяжьей печени,

5 черствых хлебных булочек, либо зачерствевший белый хлеб аналогичного объема,

1 луковица,

0,5 пучка петрушки,

1 ст. ложка растительного масла,

250 мл теплого молока,

1 яйцо,

1 ч. ложка черного перца,

2 ч. ложки соли,

1 ч. ложка майорана,

немного панировочных сухарей.

Шаг 1

Фото: iStock
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Булочки или хлеб нарезать на мелкие кусочки, подогреть молоко, залить им хлеб и оставить на полчаса.

Шаг 2

Тем временем нарезать лук и петрушку. Поджарить лук на масле, и, когда начнет румяниться, добавить петрушку.

Шаг 3

Смешать в тесто хлебно-молочную смесь, нарезанную печень, жареные лук с петрушкой, яйцо и майоран. Оставьте тесто на полчаса, а после приправьте солью и перцем.

Шаг 4

Мокрыми руками слепите шарики размером с большую сливу.

Шаг 5

Варите кнедлики в подсоленной воде или бульоне примерно 20 минут. Подавайте с квашеной капустой или картофельным пюре.

Совет: перед тем, как бросать в воду все кнедлики, сварите один, чтобы проверить, получилось ли тесто. Если внутри "сухо", то все отлично, можно готовить. Если тесто разваливается, можно добавить в тесто панировочные сухари. Если кнедлики слишком твердые, добавьте в тесто немного молока или воды.

Ну вот и все! Приятного аппетита!

За основу взят рецепт портала.SunnySideCircus. Еще больше простых рецептов со всего мира ищите в специальной подборке "РГ".

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