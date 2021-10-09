Любимое блюдо Моцарта: быстрый рецепт сытных печеночных кнедликов

Мало кто знает, что известный композитор Вольфганг Амадей Моцарт просто с ума сходил от печеночных кнедликов с квашеной капустой. Изначально кнедлики - это шарики, которые лепят из теста или картофеля и делают на пару либо варят. К этому простому блюду композитор пристрастился в родном Зальцбурге. В детстве он много путешествовал по Европе со своей семьей и попробовал немало кухонь разных народов. Но в один момент до того соскучился по любимым кнедликам, что на очередном приеме в свою честь попросил подать их наряду с "благородными" блюдами из меню высокородных господ.

Фото: gastronom.ru