Любимое блюдо Моцарта: быстрый рецепт сытных печеночных кнедликов

В 2005 году свет увидела книга под названием "Вольфганг жирен и в добром здравии", посвященная гастрономическим предпочтениям композитора. Как писал автор Курт Палм, любимые Моцартом печеночные кнедлики и сейчас можно встретить в ресторанах Зальцбурга: их обычно жарят во фритюре и подают с квашеной капустой на гарнир. Но и дома их легко можно приготовить. Рассказываем, как.
Вам понадобятся:
250 гр мелко нарезанной говяжьей печени,
5 черствых хлебных булочек, либо зачерствевший белый хлеб аналогичного объема,
1 луковица,
0,5 пучка петрушки,
1 ст. ложка растительного масла,
250 мл теплого молока,
1 яйцо,
1 ч. ложка черного перца,
2 ч. ложки соли,
1 ч. ложка майорана,
немного панировочных сухарей.
Шаг 1
Булочки или хлеб нарезать на мелкие кусочки, подогреть молоко, залить им хлеб и оставить на полчаса.
Шаг 2
Тем временем нарезать лук и петрушку. Поджарить лук на масле, и, когда начнет румяниться, добавить петрушку.
Шаг 3
Смешать в тесто хлебно-молочную смесь, нарезанную печень, жареные лук с петрушкой, яйцо и майоран. Оставьте тесто на полчаса, а после приправьте солью и перцем.
Шаг 4
Мокрыми руками слепите шарики размером с большую сливу.
Шаг 5
Варите кнедлики в подсоленной воде или бульоне примерно 20 минут. Подавайте с квашеной капустой или картофельным пюре.
Совет: перед тем, как бросать в воду все кнедлики, сварите один, чтобы проверить, получилось ли тесто. Если внутри "сухо", то все отлично, можно готовить. Если тесто разваливается, можно добавить в тесто панировочные сухари. Если кнедлики слишком твердые, добавьте в тесто немного молока или воды.
Ну вот и все! Приятного аппетита!
За основу взят рецепт портала.SunnySideCircus. Еще больше простых рецептов со всего мира ищите в специальной подборке "РГ".