Ливан остался без электричества из-за остановки двух станций

Ливан остался без электричества из-за остановки работы двух крупнейших в стране электростанций. Как передает агентство Reuters, это произошло из-за нехватки дизельного топлива, всего его запасы были исчерпаны.

По данным СМИ, отключение питания продлится несколько дней. Власти надеются, что в ближайшее время удастся наладить поставки топлива, накануне Бейрут зарезервировал кредит на эти цели.

Энергетический кризис стал следствием экономического, в который Ливан погружен в последнее время. В стране возникла нехватка электричества (в последние месяцы его включали лишь на несколько часов в день), бензина, лекарств и даже питьевой воды. Три четверти населения оказались за чертой бедности, ливанский фунт потерял 90 процентов своей стоимости за последние два года.

О возможности полного отключения электричества компания Electricite du Liban предупреждала еще в сентябре, но исправить ситуацию новые власти не успели. Правительство было приведено к присяге лишь 20 сентября, кстати, сама церемония была задержана на несколько часов из-за отключения электричества в парламенте.