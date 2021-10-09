Меморандум по воспитательной работе будет принят с учетом мнения учителей

На открывшемся в субботу, 9 октября, Всероссийском форуме классных руководителей министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в ведомстве уже разработан меморандум о развитии и поддержке классного руководства, в котором идет речь об основных направлениях работы и, в первую очередь, о воспитании.

- Этот меморандум будет основой работы Минпросвещения и других структур в области воспитания, - отметил министр. - Воспитание личности - приоритетная задача госполитики в Российской Федерации, эта задача реализуется всеми ведомственными структурами, поэтому нам очень важно взаимодействие с Министерством культуры, Министерством спорта, Министерством труда.

Кравцов назвал основные принципы меморандума, который планируют обсудить с учителями и принять уже 10 октября:

1. Воспитание личности - приоритетная задача для всех ведомственных структур.

2. Преемственность отечественных педагогических традиций - основа воспитания.

3. Воспитание в школе - дело всего педагогического коллектива, и партнерское взаимодействие классного руководителя с родителями - гарант целостности процесса воспитания ребенка.

4. Школа должна стать инклюзивным пространством для образования.

5. Сотрудничество советника директора по воспитанию с классными руководителями - необходимое условие для организации воспитательного процесса.

6. Классный час - актуальная форма работы классного руководителя и школьников.

7. Мощным воспитательным резервом должна стать внеурочная деятельность.

8. Цифровая грамотность - только в дополнение традиционной системе образования, цифровые технологии - в дополнение классическим. Но никакие информационные технологии не заменят работу учителя, классного руководителя.

9. Безопасность детей в образовательном интернет-пространстве - ответственность школы и педагогов.

10. Доступное, непрерывное обучение учителей - востребованная область педагогического образования.

Министр подчеркнул, что окончательная версия Меморандума о развитии и поддержке классного руководства будет принята по итогам работы форума 10 октября с учетом мнений его участников.