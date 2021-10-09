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09.10.2021 14:34
Рубрика: Общество

Минпросвещения разработало меморандум по воспитательной работе в школах

Министерство просвещения России разработало меморандум по воспитательной работе в школе, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на открытии Всероссийского форума классных руководителей.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

"Пока это проект, те предложения, которые собрали от вас, от регионов, обсудим, и я надеюсь, мы завтра его уже примем в доработанном варианте. И этот меморандум будет, как я уже сказал, будет служить основной, в том числе, реализации государственной политики, основой работы министерства просвещения, других структур в области воспитания. Мы очень хотим, чтобы этот документ родился от вас", - сказал министр (цитата по РИА Новости).

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Он озвучил основные положения этого меморандума. Согласно документу, воспитание личности является приоритетной задачей государственной политики, которая реализуется всеми ведомственными структурами. Документ также предполагает, что воспитание детей в школе - это дело всего педагогического коллектива.

Министр добавил, что, согласно меморандуму, школа - инклюзивное пространство для образования. Содержательность и осознанность, следует из зачитанного документа, являются ключевыми факторами патриотического воспитания.

Кроме того, цифровая грамотность должна быть лишь дополнением традиционной системы образования, а информационные технологии - дополнением классического образования.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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