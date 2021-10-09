Минпросвещения разработало меморандум по воспитательной работе в школах

Министерство просвещения России разработало меморандум по воспитательной работе в школе, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на открытии Всероссийского форума классных руководителей.

"Пока это проект, те предложения, которые собрали от вас, от регионов, обсудим, и я надеюсь, мы завтра его уже примем в доработанном варианте. И этот меморандум будет, как я уже сказал, будет служить основной, в том числе, реализации государственной политики, основой работы министерства просвещения, других структур в области воспитания. Мы очень хотим, чтобы этот документ родился от вас", - сказал министр (цитата по РИА Новости).

Он озвучил основные положения этого меморандума. Согласно документу, воспитание личности является приоритетной задачей государственной политики, которая реализуется всеми ведомственными структурами. Документ также предполагает, что воспитание детей в школе - это дело всего педагогического коллектива.

Министр добавил, что, согласно меморандуму, школа - инклюзивное пространство для образования. Содержательность и осознанность, следует из зачитанного документа, являются ключевыми факторами патриотического воспитания.

Кроме того, цифровая грамотность должна быть лишь дополнением традиционной системы образования, а информационные технологии - дополнением классического образования.