Минск прогнозирует кратный рост поставок продукции на Дальний Восток

Воспоминанием из полузабытого детства, с симпатией утверждают местные репортеры, воспринимался ажиотаж вокруг продовольственных товаров белорусских производителей в Приморском крае, где в течение недели проходил фестиваль братской республики.

На главной площади Владивостока, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", продукцию демонстрировали коллективы коммунальной, строительной техники и машиностроительных заводов. Свои изделия жителям и гостям города предлагали и одиннадцать производителей продуктов питания, включая кондитерские, молокоперерабатывающие и мясокомбинаты.

Руководитель агропрома Синеокой подтвердил, что в Дни фестиваля "каждый день в торговых павильонах шла бойкая торговля продукцией сельских производителей. Даже по будням белорусские товары вызывали у дальневосточных жителей повышенный спрос".

И хотя столицу Приморского края отделяет от Минска семь часовых поясов и около десяти тысяч километров, для Беларуси, констатировал Богданов, очень выгодны поставки в восточные края Союзного государства. Более того, пояснил он, уже не первый год идут поставки отечественной продукции и в другие дальневосточные регионы, включая Сахалин и Камчатку.

Кстати, бизнес-форум, который состоялся в дни фестиваля, в очередной раз подтвердил большую заинтересованность торговых сетей в увеличении поставок белорусской продукции. "Видим уже сегодня, что объем наших поставок будет расти кратно", - резюмировал замминистра.